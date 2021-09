María Pombo explica por qué se ha escrito a sí misma haciéndose pasar por sus fans

María Pombo ha recibido un buen número de críticas en redes sociales a raíz de un mensaje publicado en Instagram Stories. En él, la influencer publicaba los mensajes de algunos de su seguidores que le habían escrito mostrando su preocupación por haber estado desaparecida de esta red social durante 24 horas seguidas.

"¿Todo ok?", "Pero bueno qué bien! 24 horas después", "Mari, ¿estás bien?", "¿Todo bien?", "Qué calladita estuviste ayer" son las capturas de los mensajes que podían leerse sobre una foto de María en la que les respondía tranquilizándolos: "Todo perfecto, chiquillos. Un mix de nada interesante que contar, llegar tarde a todos lados, un bebé de nueve meses que no para ni un segundito".

Hasta aquí, todo parecería normal teniendo en cuenta de que María es una de las influencers españolas más seguidas, con 2,1 millones de seguidores, por lo que muchos de sus seguidores están acostumbrados a que publique contenido diario.

Sin embargo, los más avispados se dieron cuenta de que algunas de estas capturas de "sus fans" los había escrito ella misma. Ya que los mensajes con el fondo en gris son los escritos por uno mismo.

Esto provocó un gran revuelo en redes sociales, especialmente en Twitter, donde la joven recibió un buen número de críticas. Viendo toda esta polémica, Pombo quiso aclarar a través de un vídeo en Instagram Stories por qué había falseado mensajes de sus seguidores.

La influencer ha explicado que es normal que su seguidores se preocupen por ella: "Al final es raro que no aparezca ni por aquí ni por post ni por stories".

Pero que al querer compartir algunos de los mensajes de sus seguidores, no le fue fácil encontrarlos entre todos los recibidos: "He puesto los cinco como ejemplo, y como dos de ellos no los he encontrado en el momento de subirlo los he escrito yo para que estuviera estéticamente bonito".

Además, señala a un usuario en concreto del que no ha querido decir el nombre asegurando que "es lo que quiere", de destapar esta polémica por el simple hecho de meterse con ella: "Lo raro es que el chiquillo no se haya fijado antes".

Por último, tras aclarar que se trataba de una cuestión estética, María ha asegurado que este tipo de polémicas no le hacen daño ya que "todo lo que sea movimiento y mensajes en Instagram es bien", siguiendo la filosofía de Cristina Pedroche de "para bien o para mal, lo importante es que hablen".