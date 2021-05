Maribel Verdú desvela que ha sido víctima de acoso sexual

"No conozco a ninguna mujer a la que no le haya pasado, que no hayamos tenido que soportar barbaridades", así ha hablado Maribel Verdú sobre el acoso sexual durante su participación en un programa de televisión. La actriz asegura que ha sido víctima de acoso, una dura situación por la que llegó a pasar por un juzgado hace siete años.

Verdú ha explicado que "gente muy influyente" ha entrado en su camerino para hacer alguna "proposición deshonesta". En su relato, asegura que ha llegado a increpar a esos hombres diciendo: "¿puede repetirme esto delante de mis compañeros?".

Explica que después de preguntar, salió del camerino en busca de dos compañeros de reparto y que les llevó hasta el camerino. "¿Y ahora puede repetir lo mismo delante de ellos?", dijo. "Se quedan muertos. ya se cortan y, es que me pone enferma", ha sentenciado.

En este sentido, en la lucha contra el acoso sexual en el trabajo, ha aportado mucho el movimiento Me Too que Maribel Verdú ha clasificado en esta entrevista en Planeta Calleja como "liberador". "Esto de hacer así (sacar el móvil) y decir te estoy grabando, eso a mí me da una tranquilidad", afirma aliviada al recordar situaciones en las que simplemente caminar sola o en compañía de sus hermanas por zonas poco transitadas puede ser aterrador.

Abuso de poder

La situación de acoso se vuelve más desagradable cuando se ejerce desde una posición de poder, algo en lo que Maribel Verdú también ha tenido alguna que otra experiencia. "Se aprovecha de ti alguien en quien confías plenamente, y dices, si eres un delincuente. Eres un impresentable".

Asegura que prefiere no desvelar el nombre del hombre con el que ha vivido este tipo de situaciones. "Lo sabe la gente que lo tiene que saber pero no España entera" y guarda en su interior los detalles de este suceso tan desagradable que, confía, en que no vuelva a pasar.