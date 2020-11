Marta López muestra los resultados de su abdominoplastia 10 días después de operarse

Marta López está teniendo un año de lo más convulso. El pasado mes de mayo fue noticia por el escándalo "Merlos Place", en el que en una videollamada se descubría en directo que su pareja en aquel momento, Alfonso Merlos, le era infiel con la periodista Alexia Rivas.

Poco después Marta inició una relación con Efrén Reyero, ex tronista de Mujeres, Hombres y Viceversa, y se sometió a una drástica dieta con la que ha perdido casi 16 kilos.

Fruto de esta rápida bajada de peso le quedó piel sobrante en el abdomen, algo a lo que la televisiva colaboradora ha querido poner remedio pasando por quirófano.

Marta ha explicado en el programa Ya es mediodía que tenía que someterse a una operación para cambiarse una prótesis antigua del pecho, que se le daba la vuelta provocándole fuertes dolores. Fue entonces cuando aprovechó su paso por el quirófano para realizarse también una abdominoplastia y así eliminar la piel sobrante de su vientre.

"Tengo las marcas y todo aquí, han pasado 10 días", explicaba Marta levantándose el jersey y mostrando su vientre completamente plano. "El pecho está estupendo", añadía.

Por otro lado, en su cuenta de Instagram ha publicado un vídeo en el que visita al doctor una semana después de realizarse las dos operaciones, mientras el profesional la evalúa y explica en qué consiste esta la abdominoplastia: "Al hacer la aplicatura de los músculos, que los hemos cosido en dos planos aquí en el centro, no solo el abdomen está completamente recto y estirado, si no que la cintura se marca muchísimo sin necesidad de quitar costillas ni cosas raras que hace la gente", explica el Dr. González-Nicolás.

"Hemos corregido el exceso de piel y hemos corregido la diástasis, la separación de los músculos.", añade el cirujano.

Por su parte, Marta asegura que no ha sentido nada de dolor, que era lo que le daba más miedo, y se muestra de lo más contenta con el resultado: "Yo he flipado, no he tenido esta barriga ni con 15 años".