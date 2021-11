Marta Ortega: sus inicios como dependienta, el distanciamiento con sus hermanos, su boda multimillonaria y sus dos hijos

Marta Ortega siempre ha sido la hija más "visible" de Amancio Ortega. A sus 37 años, toma las riendas de la empresa de su padre sustituyendo a Pablo Isla como presidente y miembro del consejo de Administración de Inditex.

Este relevo se hará efectivo el próximo 1 de abril de 2022, pero no es la primera toma de contacto de Marta con la empresa, más bien todo lo contrario. Desde los 23 años lleva trabajando en el gigante Inditex en puestos de lo más dispares.

Una educación internacional

Marta Ortega estudió en el colegio coruñés de Santa María del Mar, pero no tardó en abandonar España para continuar sus estudios en un internado en Suiza. Más tarde, cursó sus estudios superiores en la European Business School de Londres, donde se licenció en Comercio Internacional en 2007.

Sus inicios como dependienta

El mismo año que se graduó, Marta se inició en el mercado laboral en una de las tiendas de su padre, concretamente en el Zara que hay ubicado en el londinense barrio de Chelsea. Con 23 años la joven empezó a trabajar como una dependienta más de la tienda, doblando camisetas y atendiendo a los clientes sin revelar a ninguno de sus compañeros que se trataba de "la hija del jefe".

Marta Ortega con su padre, Amancio Ortega // Gtres

Sin embargo, sus compañeros pronto se dieron cuenta de que Marta no era una joven como ellos: el rólex de oro que llevaba en su muñeca izquierda la delató. Aún así, la empresaria explicó en una entrevista para Wall Street Journal que estos comienzos no fueron nada fáciles: "La primera semana pensé que no sobreviviría. Pero luego desarrollas una especie de adicción a la tienda. Algunas personas nunca quieren salir de ahí. Es el corazón de la compañía".

Pero Marta quería conocer todos los departamentos de la empresa de su padre hasta llegar a su recién nombrada presidencia. Así que abandonó la tienda de Chelsea para encargarse de otros aspectos como la imagen de marca, el merchandising, la supervisión de los diseños de la línea de mujer, así como otros aspectos más encarados al negocio como las ventas y las finanzas.

Su lado más personal: amante de la hípica, dos matrimonios y dos hijos

Más allá de su faceta como empresaria, Marta es una persona muy familiar. Amante de la hípica, Marta conoció al jinete Sergio Álvarez Moya con quién inició una relación en 2012 y tuvieron un hijo en común, Amancio. Tan sólo tres años después, la pareja decidió poner fin a su matrimonio separándose en 2015.

Un año después, en 2016, Marta conoció a Carlos Torretta Echivaria, hijo del diseñador Roberto Torretta, con quién se casó en 2018 y en 2020 tuvieron a Matilda, su primera hija en común.

Marta Ortega y Carlos Torretta // Gtres

Cuatro vestidos de novia

La boda de Marta Ortega y Carlos Torretta se convirtió en todo un acontecimiento que acaparó toda la atención de los medios, y no es para menos. Marta Ortega lució hasta cuatro vestidos de novia. El que más llamó la atención es el que le diseñó en exclusiva Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino, con el que posó en las fotos oficiales.

En el cóctel informal que tuvo lugar en el Club Naútico tras la ceremonia, Marta volvió a escoger a la firma Valentino, en esta ocasión decantándose por un esmoquin negro con pantalón cullotte y camisa transparente.

Al día siguiente de darse el 'sí quiero' tuvo lugar la gran celebración al a que acudieron 400 invitados y actuaron artistas como Coldplay, Norah Jones o Jamie Cullum. Para esta fiesta Marta escogió dos diseños muy diferentes: el primero, un vestido largo con la espalda descubierta y lleno de lentejuelas plateadas; el segundo, un diseño rosa palo con grandes volúmenes de la colección de primavera Alta Costura de 2018 de Valentino.

La relación con sus hermanos

Aunque Marta sea la hija más mediática de Amancio Ortega, tiene dos hermanos mayores, frutos del matrimonio de su padre con su primera mujer, Rosalía Mera. Sandra, de 51 años, decidió posicionarse al lado de su madre cuando sus padres se separaron cuando ella tenía tan sólo 16 años. Además, Sandra se ha hecho cargo de su hermano Marcos, de 48 años, que sufre una grave parálisis cerebral.

Ni Sandra ni Marcos acudieron a la boda de Marta Ortega y Carlos Torretta, por lo que se confirmaron los rumores de que la benjamina no tiene ningún tipo de relación con sus hermanos.