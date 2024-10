"Más no he podido estudiar": Así ha sido la despedida de Nacho Mangut de 'Pasapalabra' al ser eliminado

Nacho Mangut se ha enfrentado al mayor de sus miedos: ser eliminado en Silla Azul. La leyenda de Pasapalabra se ha despedido del concurso después de 59 programas contra un nuevo contrincante, Alberto.

Después de un gran aplauso de su contrincante, los invitados y el público, Nacho se ha despedido: "Alberto merece un reconocimiento porque ha jugado muy bien".

"Las palabras que he fallado para mí eran complicadas, he hecho lo mejor que he podido, y ya está", ha expresado, apenado.

Tras estas palabras, Manu se ha levantado para despedirse de su rival. "Estos momentos no son fáciles. No deja de ser un concurso, pero se generan muchas cosas que no se ven en la pantalla", ha dicho, por su parte, Roberto Leal.

"Más no he podido estudiar, más no he podido hacer. La gente que me conoce sabe lo que me he esforzado pero hay veces que en Pasapalabra no se conocen las palabras y por más que estudiemos no se puede hacer otra cosa", ha añadido Nacho.

Sus fallo en la Silla Azul

El nuevo aspirante ha jugado con la P, mientras que a Nacho le ha tocado la A. Al concursante se le ha ido notando incómodo según pasaban las preguntas, acusando lo que se alargaba la Silla Azul y la solidez de su rival. Los nervios han aflorado con el primer tropiezo: se le ha visto dudar hasta que ha respondido "antagonía", pero la unión o mezcla de cosas de naturaleza contraria o distinta es “amalgama”.

El extremeño, pese a su veteranía, se veía en el alambre. Cuando Roberto Leal le ha preguntado por el "pez comestible parecido al bacalao, de lomo generalmente verdoso, que habita en el Atlántico", ha comenzado a negar. No se la sabía. Y su etapa en Pasapalabra ha llegado a su final.