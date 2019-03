Mel B afirma que tuvo relaciones sexuales con otra Spice Girl

A poco tiempo de iniciar la esperada gira mundial que supone el regreso de las Spice Girls, -sin Victoria, claro-, Mel B ha hecho unas declaraciones de lo más íntimas durante una entrevista con el tuitero Piers Morgan.

La cantante ha desvelado que mantuvo relaciones sexuales con otra de sus compañeras, concretamente Geri Halliwell (ahora Geri Horner). Mel cuenta que se llevaban tan bien que una cosa llevó a la otra y terminaron acostándose, aunque solo ocurrió una vez.

Entre otros detalles, la Spice más salvaje cuenta cómo le gustaban los pechos de su amiga y que ahora se ríen de ese affair: "Geri va a odiarme por esto. Es todo elegancia en su casa de campo con su marido. Pero es lo que ocurrió, simplemente pasó y nos reímos de ello. Éramos mejores amigas", añade.

Mientras tanto, otra de sus compañeras, Mel C, presenciaba el momentazo entre el público. "¡Yo no sabía nada de esto!", exclama cuando Mel B, entre risas, le dice que le ayude a salir de este lío.

Por su parte, Geri no se ha pronunciado en público sobre esta historia, aunque fuentes cercanas han explicado a Mirror que la cantante lo ha negado en privado: "Inventarse eso no es algo bueno, aunque tengas un libro que promocionar. No ha pasado nada y todos sabemos lo que a Mel B le gusta un titular. Podría haber sido divertido hace 15 o 20 años pero ha sido exagerado y nada gracioso", explica la fuente.