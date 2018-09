Mel B apuesta por Katy Perry para sustituir a Victoria Beckham en el reencuentro de las Spice Girls

Parece ser que Victoria Beckham no quiere retomar su carrera como cantante junto a sus antiguas compañeras: las Spice Girls. Sin embargo, esto no supone ningún problema para Mel B , que tiene a la sustituta perfecta.

La cantante Mel B ha revelado que le encantaría que la sustituta de Victoria Beckham para la nueva gira de la Spice Girls fuese la mismísima Katy Perry. La artista habría ingresado este mes en un centro de rehabilitación para combatir su adicción al alcohol y el sexo. Ella misma lo comunicó a través de su Instagram. Sin embargo, parece que ya se encuentra mejor y ha querido dar una entrevista para hablar de su regreso a los escenarios.

Todo ocurrió durante la entrevista de Mel B en The Late Late Show. James Corden, el presentador, le preguntó sobre los detalles de este esperado reencuentro. Y es que ya han pasado dos años desde que surgieron los primeros rumores de una vuelta de la Spice Girls... Y de momento no hemos visto nada nuevo. Bueno, sin olvidar la foto de la reunión de las Spice que se hizo muy viral... por un motivo que no tiene nada que ver con la música.

Las especulaciones sobre este parón han recaído desde un primer momento en Victoria Beckham, la 'Spice Pija', quien se habría negado a volver a subirse a un escenario con su antiguo grupo. Así que Mel B ya tiene claro quién podría ser su sustituta: Katy Perry.

"Nosotras, las cuatro, definitivamente vamos a estar de gira. Ella puede unirse a nosotros por unos pocos. Será mejor que lo haga", comentaba Mel B. "Katy Perry estaría bien, ¿no?", aseguró poco después.

La última vez que vimos a la Spice Girls juntas sobre un escenario fue durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.

