Mel B se realiza una cirugía vaginal "para eliminar todos los restos de su ex"

Después de pasar en el mes de agosto por una rehabilitación para tratar su problemas de estrés post traumático tras la tormentosa relación con su ex marido Stephen Belafonte (que asegura que estuvo llena de malos tratos y abusos), la cantante Mel B se ha sometido a un nuevo tratamiento para mejorar su autoestima. "En ocasiones es duro lidiar con todas las emociones, pero el problema nunca ha estado en el sexo o el alcohol: subyace bajo todo ello", contaba en ese momento en referencia a su relación con el productor de cine.

Ahora la cantante se ha sometido a una cirugía vaginal para poder borrar cualquier rastro de Bellafonte de su cuerpo. "Cuando te han violando quieres eliminar del interior de tu cuerpo todos los restos de esa persona para poder olvidarlo", contaba la Spice Girl. "En realidad, eso es muy importante".

Fue el mes pasado cuando, después de concluir el proceso de divorcio, Mel B acudió al cirujano. "No quiero sentir que la última persona que estuvo dentro de mi vagina era ese monstruo", explica. Según ha contado, el cirujano le dijo que no era necesaria una reconstrucción vaginal, así que se sometió a un tratamiento muy similar. "Como realmente no necesitaba un rejuvenecimiento, no me lo hice pero el procedimiento era muy similar", desvela.

Aunque según ella muchas mujeres optan por esta opción para tener "vaginas más pequeñas", en su caso solo quería sentirse "nueva y limpia". "Al parecer, ha quedado muy bonita", decía entre risas.