Las palabras de orgullo de Sazza, novia de Vicco: "Como si me estuviera pasando a mí"

Nochentera es el gran éxito del Benidorm Fest —con permiso de EAEA, la canción de Blanca Paloma— y un orgullo para Sazza, la novia de Vicco.

La cantante valenciana de 22 años lo reconoce en una reciente entrevista con Yasss, en la que ha hablado de la relación que ambas exhiben en sus redes sociales.

"Es como si me estuviera pasando a mí", dice sobre el éxito de su pareja. "Vivimos juntas y la acompaño a muchos eventos. Le aporto paz porque la quiero y la cuido cuando llega a casa", señala la artista, que estuvo junto a Vicco en la pasada edición de los premios Ídolo.

Para Sazza es un orgullo y una alegría. "La conocí hace un año más o menos en un campamento de composición en Asturias y he visto su evolución. La admiro y siempre lo he hecho. Me alegra que todo el mundo vea ese talento que yo vi desde el principio", apunt Sara Sanz, nombre completo de Sazza, a primera mujer con la que Vicco tiene una relación.

"Sorpresas que da la vida. Nunca he estado cerrada a nada, y creo que hay que estar abierta siempre a la hora de conocer a personas. Había probado cosas, pero nunca había estado con una chica como ahora; nunca antes había conectado con una a ese nivel, y estoy feliz. Como lo veo algo normal, lo he compartido con naturalidad", explicó la artista en una entrevista en Shangay

Quién es Sara Sanz, la novia de Vicco

Sara Sanz es una artista valenciana, aunque con raíces cubanas. Su abuelo era cubano, motivo por el que toda su familia es muy morena a excepción de ella y su madre. "Resulta que mi abuela era de la parte vikinga de Vitoria y creo que por ahí nos han salido las raíces de piel blanca y ojos azules", dijo en una entrevista en Official Press.

La artista viene de una familia de personajes públicos porque fue Fallera Mayor Infantil de Valencia en 1986 y ambas mantienen una excelente relación. "Mi pilar, siempre mamá. Te amo", puso en un post de Instagram.

En esta misma charla, contó de donde le venía su afición por la música. De pequeña, se pidió una guitarra española como regalo de Reyes y comenzó a dar clases de esto y trompa, aunque al final se dio cuenta que los instrumentos no eran lo suyo. Aun así, le sirvió para aprender mucho: "Ahora sé leer partituras y componer; llevar el tempo de las canciones cosa que es muy difícil de estudiar ahora con la vida que yo tengo".

Ella misma se define como 'mocatriz', es decir, modelo, cantante y actriz: "Desde que nací es ese el pensamiento que yo tengo y la forma en la que quiero vivir la vida. Me da igual si me da dinero o no y si puedo vivir de esto o no".

"Pero sí sé que es lo único que sé hacer y lo único que me hace feliz realmente. La gente medita para sentirse bien, para sentir lo que yo siento cuando cantó por ejemplo o cuando pinto. Es una sensación mental que no te puedo explicar lo que yo siento al crear. Te das cuenta que es lo único que sé hacer básicamente", detalló Sara.

Su primer single y su tema del Benidorm Fest

La valenciana tiene un estilo musical muy influenciado por el arte urbano. "Me inspiré de artistas callejeros en ciudades y países donde yo he vivido. Yo era de las personas, y soy, de las que se para cuando hay alguien cantando", afirmó. Algunos de los artistas con los que se podría comparar son Beret o Rels y "si ellos se fusionaran, el resultado sería ella".

En mayo de 2022, lanzó su primer single, Rayito, uno de los primeros temas que escribió. "Tenía una libreta llena de bocetos pero jamás en mi vida había pensado que podría convertirlo en música. Eran poesías que escribía sin ningún tipo de estructura de nada y de repente…", contó.

"Esta canción fue una noche de insomnio, como cualquier otra, que no podía dormir e intenté pues crear algo. Y me salió esto y me fui a la cama muy feliz porque realmente me gustaba mucho y para que me guste mucho una canción tengo que considerarla muy buena. Así que eso me está gustando mucho, cómo la gente la está escuchando, como la hacen suya me parece increíble", recordó sobre la composición del tema.

A pesar de que tiene solamente un single publicado, Sazza probó suerte en el Benidorm Fest 2023. Su canción se llamaba I'm so gay no fue seleccionada y, por ahora, no tiene en mente volver a probar suerte en este certamen.

"Más allá de la visibilidad que tiene, se trata de representar a un país entero en el festival de música más importante a nivel internacional y eso es muy fuerte, por lo que le tengo mucho respeto. Hay gente que lo podría hacer mucho mejor que yo", asegura en Yasss, y vuelve a citar a Vicco.

"Se presentó este año consiguiendo la canción más escuchada y tengo amigos increíbles que también se han presentado durante estas dos ediciones y ha sido una ventana de exposición muy interesante. Por ahora, creo que mi proyecto musical no encajaría del todo en el Benidorm Fest porque no lo tengo ni claro yo".