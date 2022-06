El menú de la boda de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas

Los detalles de la boda de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas empiezan a salir a la luz. Después de que Carlos Latre revelase este martes en exclusiva en Cuerpos especiales, el morning de Europa FM, cuál fue la sorpresa que los triunfitos invitados habían preparado a la novia, ahora hemos descubierto cuál fue el menú que se sirvió tras el "sí, quiero".

La revista ¡Hola! dedica el número de este miércoles a la boda y da detalles muy interesantes. Desde por qué Chenoa eligió la canción She, de Notting Hill, para empezar su gran día hasta el menú que sirvieron en la finca Comassema tras terminar el cóctel/aperitivo.

La comida empezó a ritmo de Marc Anthony. Chenoa y Miguel eligieron la canción Vivir mi vida para dar paso a esta parte de la boda, que constó de tres platos y doble postre.

Langostinos de San Carlos

Tartar de tomate y gazpachuelo de mandarina

Cochinillo mallorquín con cebollita tierna y salsa de albaricoque

Milhojas de mascarpone, café y dulce de leche con frambuesa

La tarta nupcial fue un un bizcocho esponjoso de vainilla de tres pisos y sabor de avellana, pistacho y frambuesa, de la pastelería Sweet Lucy.

Las palabras de Chenoa a los invitados

El colofón del almuerzo vino en forma de discurso de los novios a los invitados.

Antes de pasar al baile, que se abrió con la canción Music to my eyes, de Lady Gaga y Bradley Cooper para la película Ha nacido una estrella, Chenoa se dirigió a los asistentes.

"No estáis aquí por casualidad, estáis porque tenéis que estar. Es superimportante que os vayáis cada uno a vuestra casa sabiendo que os queremos un montón. Es superemocionante veros aquí. Cuando he entrado, he visto a Miguel, pero, cada vez que me giraba y os miraba, decía: “sí, tenéis que estar", dijo la novia, a la que siguió Miguel.

El ya marido le siguió diciendo: "A veces, uno tarda tiempo en aprender a dejar de ser narcisista y querer a la persona que tiene a su lado. A mí me ha costado un poquito, pero he tenido la suerte de encontrar a Laura”.

Fueron las palabras que dieron paso al baile y a a la fiesta.