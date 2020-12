"Miedo. Inseguridad. Nervios": así se siente Pedroche al pensar que no habrá "NADIE en la Puerta del Sol" para las Campanadas

Cristina Pedroche última los detalles del que será su séptimo modelito, con el que despedirá una vez más para Antena 3 el año. Mientras, las inseguridades y las dudas no dejan de perseguir a la presentadora en forma de pesadilla en su vídeo de presentación de las Campanadas. Tal es su "miedo", que no ha dudado en probar a poner público con un croma. Eso sí, ¡nada de verde o brillos!

Tan solo quedan unos días para que termine el 2020. Un año atípico marcado por la pandemia del coronavirus, que nos está obligando a cambiar nuestra forma de celebrar con la familia estas fechas. Sin embargo, si algo va a seguir formando parte de esta Navidad es la participación de Cristina Pedroche en las Campanadas de Fin de Año.

La madrileña, que lleva desde el 2014 despidiendo el año para Atresmedia, se encuentra ya finalizando los últimos detalles del que será su séptimo modelito para la ocasión y, como siempre, promete no defraudarnos.

Según comentaba en su última visita a El Hormiguero tras sufrir un interrogatorio por parte de Pablo Motos, este año pretende sorprendernos a todos con un modelo "cargado de luz, brillo y esperanza" pero con el que confesaba que "iba a ir muy cómoda".

Un pequeño adelanto que comentaba entre risas en el programa de Antena3, pero en el que también compartía las dudas, la inseguridad y los nervios con los que ha tenido que lidiar este año debido a la situación que estamos atravesando.

Y es que Cristina confesaba que se había sentido muy presionada a la hora de elegir el corte del vestido para este 2020 ya que no quería "ofender a nadie" dadas las circunstancias. Además, se sentía bastante nerviosa al tener que despedir el último día del año ante una madrileña Puerta de Sol vacía debido a las medidas de seguridad impuestas contra el coronavirus para estas fiestas.

Unos sentimientos que compartía hace unos días a través de un vídeo también en sus redes sociales en el que desnuda tapada con solo un edredón, relataba en forma de pesadilla los miedos que estaba atravesando conforme iba acercándose el día.

"Mucho miedo. Incertidumbre. Inseguridad. Nervios. Esto es lo que siento a 5 días de las Campanadas. Porque este año será la primera vez en la historia que no habrá NADIE en la Puerta del Sol. Vosotros me entendéis, ¿no?", publicaba en la descripción del vídeo compartido a través de su perfil oficial de Instagram.

Unos miedos que la periodista está logrando mantener a raya al evitar durante estos últimos días su presencia en las redes sociales, algo que suele mantener días después de la noche de Fin de Año "por su salud mental".

"Nunca leo los comentarios tras las Campanadas. Vivo mi vida y ya está", relataba afirmando que lo que más la molestaba no eran las críticas hacia ella sino el hecho de que las personas piensen que su vestido y puesta en escena no requiere de mucho trabajo. "Lo que más me molesta es que digan que no hay trabajo en el vestido. Durante todo el año trabajos en él... detrás del vestido, del maquillaje, el peinado, los zapatos o lo que lleve puesto", aseguraba.

EL PÚBLICO DE LAS CAMPANADAS, ¿CON CROMA?

Tal es la "angustia" de la presentadora, que han decidido poner público con un croma. Eso sí: ¡nada de verde o dorado! ¿Podrá resistirse 'la Pedroche' a evitar el brilli-brilli? ¿Optarán por público de discoteca? ¿O mejor de partido del Atleti? 😜 ¡Ya no queda nada para desvelar el secreto mejor guardado de las Campanadas: ¡el vestido de Cristina Pedroche!

Por el momento, a pesar de no poder contar con público, las Campanadas se realizarán con la misma dinámica de otros años. Cristina Pedroche volverá a estar acompañada de su fiel compañero, el chef Alberto Chicote, desde uno de los míticos balcones de la Puerta del Sol en donde juntos, por quinta vez consecutiva, despedirán para todos los españoles uno de los años más complicados al que nos hemos tenido que enfrentar.