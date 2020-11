"Sois unos cabrones": Pablo Motos no se corta al ver los memes de su vídeo en el hospital

El presentador de 'El Hormiguero' en Antena 3 se sometió a una operación de hombro el pasado fin de semana, y no dudó en compartirlo con sus seguidores en redes sociales: "Me acaban de operar del hombro. Ha salido todo fenomenal y estoy bien. Gracias por estar ahí. Os veo el lunes en El Hormiguero. Os quiero", comentaba junto al vídeo en el que aparecía tumbado en la cama del hospital.

Esta "estampa" del presentador generó una gran cantidad de comentarios positivos, pero también de memes que aprovechaban que no se trataba de nada grave, para hacer un poco de humor con la situación.

Antes de comenzar el programa este lunes, Motos no ha dudado en grabar un vídeo "entre bambalinas", en el camerino, donde ya avanzaba que abriría el programa hablando de los memes que había visto en redes sociales: "sois canela fina", comenzó diciendo.

Después explicó cómo había sido la operación: "Te liman el hueso de arriba, el acromio, te meten dos clavos en el de abajo y cogen el tendón que se ha soltado, lo meten en el sitio, los dos clavos llevan tres hilitos y te lo cosen todo".

Luego dio las gracias al equipo médico, y todos los que "se preocuparon" en redes por él: "estoy bien y la operación ha sido perfecta, un beso a todos y a los de los memes... sois unos cabrones", dijo entre risas.

Pablo Motos recibía este lunes en 'El Hormiguero' a Megan Montaner y Eduard Fernández, y al arrancar el programa, comenzó contando lo que le había pasado: "Me he roto el hombro, me han operado... hice un vídeo cuando salí de la anestesia para que la gente que sabía que me iba a operar se tranquilizase".

"Cuando llegué a mi casa, vi las 'muestras de cariño'...", comentó Motos respecto a los memes publicados en redes, y con una gran dosis de ironía repasó algunos de ellos: "Muchas gracias por vuestro cariño, estoy bien. Si no me tiráis a una piscina estoy perfecto".

