Miley Cyrus da la bienvenida a la época de festivales con un desnudo y declarandose ‘queer’

Después de haber estado un tiempo retirada de los focos para centrarse en su vida personal, terreno en el que le va estupendamente tal como pudimos ver en su boda con Liam Hemsworth, Miley Cyrus está cogiendo fuerzas para volver a subirse a los escenarios.

La artista es cabeza de cartel en dos de los festivales de música más importantes del mundo. Por un lado actuará en Woodstock, el mítico festival que este año cumple 50 años; y también estará presente en Glastonbury, en el Reino Unido.

Y aunque todavía quedan unos meses para dar por inaugurada la época de festivales, Miley se ha adelantado dándole la bienvenida a través de las redes sociales de una manera "muy Miley": ¡Desnuda!.

Sentada en una tumbona en mitad del desierto, la cantante aparece completamente desnuda vestida únicamente con un sombrero amarillo: "La época de los festivales está aquí, soy queer y estoy preparada para la fiesta. Vamos allá verano 2019", escribe dejando claro que va a dar mucha guerra en los próximos meses.

Hace unos meses Miley se declaraba queer, huyendo de etiquetas en cuanto a su orientación sexual se refiere: "Una gran parte de mi orgullo y mi identidad es ser una persona queer. La gente se enamora de la gente, no de un género ni de un aspecto, ni de lo que sea. De lo que estoy enamorada existe casi en un nivel espiritual. No tiene nada que ver con la sexualidad".

Estas explicaciones a la revista Vanity Fair venían a raíz de que algunas personas no entendiesen cómo había pasado de tener una relación homosexual con la modelo Stella Maxwell y recientemente había contraído matrimonio de una forma muy tradicional con Hemsworth: "La razón por la que la gente se casa a veces puede estar pasada de moda, pero creo que la razón por la que nosotros lo hemos hecho no es anticuada. Creo que es un poco New Age. Estamos redefiniendo lo que es para una persona queer como yo estar en una relación heterosexual".