¿Y Rosalía? Esto es lo que hacía con su vecino mientras se la esperaba en la Super Bowl junto a The Weeknd

A pesar de que The Weeknd explicó en una entrevista previa a la Super Bowl que no habrían invitados en su show, muchos que no conocían esta información de última hora esperaban la aparición de Rosalía en el momento de 'Blinding Lights' , tema con el que el artista cerró su actuación. Y aunque nada de esto ocurrió, mientras tanto Rosalía si que estaba haciendo un particular "concierto privado" a su vecino por error. ¡Ella misma cuenta la divertida historia!

¡Al fin llegó! La noche más esperada del año, el acontecimiento musical del siglo. The Weeknd arrasó en la noche de la Super Bowl de los Estados Unidos ante millones de personas y telespectadores.

Montado en un flamante deportivo rojo y con una de sus ya tan características chaquetas rojas de lentejuelas deslumbró a todos con un show que contaba con una escenificación y presentación con la que finalmente nos dimos cuenta de por qué el presupuesto de la organización de un millón de dólares se le había quedado tan corto.

Sin embargo, muchos seguían esperando que finalmente saliera al escenario algún artista invitado que diera un toque especial y sorpresa al evento.

La principal candidata era Rosalía. Durante la semana pasada, varios rumores apuntaban a que la catalana era una de las principales opciones para aparecer como invitada en la actuación, debido a su reciente remix de 'Blinding Lights'.

Muchas fueron las pistas que indicaban que el norteamericano estaría acompañado de la artista de 'Lo vas a olvidar': Visitas de la cantante a la ciudad de Florida, o la confirmación del rumor por parte de algunos medios de comunicación,hicieron creer que la española estaría junto a The Weeknd durante la Super Bowl.

Unos rumores que llevaron al propio The Weeknd a desmentir que fuese a haber ningún artista invitado en su espectáculo. "He estado leyendo muchos rumores. Pero no hay espacio para encajarlo en la narrativa de la historia que quiero contar en la actuación. Entonces, no habrán artistas invitados, no", explicaba en una entrevista para la NFL.

ROSALÍA Y EL BLUETTOTH DE SU VECINO

Sin embargo, aunque Abel Tesfaye confirmase la ausencia de Rosalía, muchos no vieron esta entrevista previa a la Super Bowl y seguían esperando impacientes la aparición de la catalana en el medio tiempo.

Pero, ¿qué estaba haciendo Rosalía mientras esperaban su intervención en la Super Bowl? Pues además de ver la actuación de The Weeknd desde su casa, protagonizar una escena de lo más divertida con su vecino.

Así lo explicaba en sus redes sociales: "Me he conectado accidentalmente al bluetooth del vecino en estas q mi móvil empieza a sonar en su casa, así q digo bueno pues le voy a hacer una playlist en directo y le he puesto estrella morente, ian isiah, janis joplin, bon iver, romeo santos tu sabs un poquito de todo ahhahaj", escribía a través de Twitter.

Un improvisado "concierto privado" a cargo de la artista que, como era de esperar, rápidamente se ha hecho viral. En parte, por la propia anécdota de Rosalía con su vecino y segundo por todas las personas que aún seguían confundidas con su actuación en la Super Bowl.

Sea como fuere, la cantante parece que se lo pasó en grande siendo la anfitriona de su propio show musical casero, en donde al final remató la playlist– según ella misma indicó de nuevo – con uno de sus favoritos: 'como el agua' de Camarón”.