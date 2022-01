Miley Cyrus, al desnudo: problemas de vestuario en su último concierto de 2021 casi la dejan en topless

Miley Cyrus ha despedido 2021 con un inesperado problema de vestuario. Casi se queda sin top (y solo con una falda minúscula) en la Fiesta de fin de Año de Miley en Miami, Florida, emitida el día 31 por la NBC.

Estaba cantando Party in the USA cuando (¡ups!) se soltó el y casi cae al suelo. Por suerte se dio cuenta a tiempo y pudo quitársela, taparse con un brazo y salir el escenario para buscar un plan B.

Ese plan B fue ponerse una americana roja con la que luego salió para ponerse de nuevo ante el público. ¡Toda esta jugada sin dejar de cantar!

Miley, que no llevaba nada debajo de la blazer, retomó el concierto con mucho humor y dijo al público en tono de humor: “¡Ahora todo el mundo me está mirando!”.

El concierto de Miley Cyrus se celebró el 31 de diciembre y contó con Pete Davidson, uno de los presentadores de Saturday Night Live (SNL) y novio de Kim Kardashian, como organizador.

La megafiesta sustituyó al especial anual de Nochevieja de Carson Daly, En ella, Miley cantó con el propio Davidson (Miami), Noah Cyrus (Jolene) y Anitta (Girl from Rio y Envolver). Aquí puedes ver el minúsculo top de Party in the USA.

... y aquí, cantando You. Simplemente espectacular.