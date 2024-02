Miley Cyrus desvela que tenía otros planes para su polémico discurso en los Grammy

No ha sido la más premiada de la noche ni ha hecho historia como Taylor Swift, pero Miley Cyrus ha arrasado en los Premios Grammy con un derroche de seguridad totalmente desbordante.

Su actuación, ya icónica, ha sido de las mejor valoradas, y su sencilla euforia tras recibir sus dos primeros Grammy por Flowers, se ha vuelto totalmente aspiracional. Tanto su cardado, como sus cinco estilismos y su seguridad sobre el escenario, han consagrado la madurez musical de una joven rebelde que alcanzó la fama con Disney. "He ganado mi primer Grammy", gritaba en medio de su show, después de animar al público a cantar con un reproche: "¿por qué estáis haciendo como si no conocieseis la canción?".

El discurso en el que ignoró a su padre

Flowers ha sido reconocida como Mejor Interpretación Pop y Mejor Grabación, galardones que recibió de las manos de Mariah Carey y Meryl Streep. Se subió al escenario pletórica, rebosando euforia. "Este premio es asombroso, pero realmente espero que no cambie nada; porque mi vida ua era hermosa ayer", reflexionaba con el gramófono dorado en la mano.

En sus palabras de agradecimiento hubo hueco para los compositores y productores Thomas 'Kid Harpoon' Hull, Michael Pollack, Brian Rajaratnam y Mark 'Spike' Stent, y para los únicos dos miembros de su familia que la acompañaron en la ceremonia. Su madre, Tish, y su hermana Brandi. De su padre, Billy Ray Cyrus, ni una palabra.

"Estamos muy emocionados. No creo que me haya olvidado de nadie, pero puede que sí me haya olvidado de la ropa interior", decía, con sorna, en un mensaje que se ha interpretado como un dardo para Billy Ray Cyrus.

"Tenía cosas perfectas para decir, pero la perfección no es lo mío"

Horas después de que terminase la gala, la artista ha recurrido a su cuenta de X para matizar que en sus planes estaba dar un discurso "perfecto", pero que la sorpresa le nubló el propósito.

"Tenía cosas perfectas que decir, pero ninguna de ellas pudo salir en este momento de shock. Me alegra que no lo hayan hecho... porque (afortunadamente) la perfección preparada no es mi historia. La vida es mucho más emocionante de esta manera. Gracias Mariah Carey por ser tan icónica. MCxMC4EVR", ha escrito en la red social de Elon Musk.

Sea como sea, la cantante ha obtenido (al final) el reconocimiento que tanto trabajo le ha costado conseguir. En concreto, 17 de años de carrera.