Miley Cyrus se reconcilia con su padre, Billy Ray Cyrus, tras años peleados

Miley Cyrus y su padre, Billy Ray Cyrus, llevan años de distanciamiento. Un distanciamiento que se agudizó cuando el artista se separó de Tish Cyrus en 2022.

A lo largo de los años padre e hija han protagonizado pullitas entre ellos, hasta que hace unas semanas la cantante de Malibú dejó caer que había limado asperezas con su padre. "Ahora, en mis 30, la familia es mi prioridad por encima de todo. Estoy en paz sabiendo que se han construido puentes y que el tiempo ha hecho mucho por sanar", comentó la cantante en redes sociales.

Y finalmente esta reconciliación se ha podido comprobar de primera mano. Ha sido en el estreno de Something Beautiful, la película del nuevo disco de Miley, donde padre e hija han aparecido juntos.

Además, el intérprete de Achy Breaky Heart ha dejado claro que esta tregua va mucho más allá, mostrando el orgullo y cariño que siente por su hija a través de redes sociales, donde le ha dado la enhorabuena por su nuevo proyecto: ¡Felicidades, Miley! Estoy emocionado, como cuando era adolescente y fui a ver a Joan Jett por primera vez. Todos sabíamos que nos iba a dejar alucinados... La única duda era: '¿Cuánto?".

Este reencuentro público no ha tardado en revolucionar las redes sociales, pues la polémica relación de ambos no paraba de sumar dardos estos años, algo que han seguido muy de cerca los fans de los artistas.

En el estreno de la película Something Beautiful no solo ha aparecido Billy Ray Cyrus, sino su novia, Elizabeth Hurley y su hijo Damian, que también mostraron su agradecimiento a la artista a través de Instagram: "Gracias, Miley, por invitarnos al estreno en Londres de la brillante Something Beautiful".