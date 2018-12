Miley Cyrus sorprende a Hailey Baldwin y a Kendall Jenner en el Carpool Karaoke

Miley Cyrus vuelve a subirse al coche más famoso de la televisión, el Carpool Karaoke, y lo hace con Hailey Baldwin (ahora Hailey Bieber) y Kendall Jenner.

Gracias al adelanto del programa de James Corden, hemos podido ver a las jóvenes divertirse con Party In The U.S.A., uno de los éxitos más destacados de la carrera de la artista.

Como se puede ver en el vídeo, Hailey y Kendall empiezan a cantar el tema de Cyrus, que sorprende a las chicas y se sube al coche para disfrutar con ellas.

.@HaileyBaldwin x @KendallJenner #CarpoolKaraoke drops FRIDAY — only on the @AppleTV app.

To tide you over, here's a little sneak peek featuring a certain @MileyCyrus! pic.twitter.com/fGT6asbw6G