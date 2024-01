El místico mensaje de Sebastián Yatra en sus redes sociales durante su viaje espiritual a la India

Después de cerrar la Navidad rodeado de amigos y planazos -tal y como nos ha mostrado en sus redes sociales-, Sebastián Yatra se despedía de 2023 en su cuenta de Instagram definiendo este año como uno de los "más bonitos" de su vida: "me di el espacio de vivir experiencias diferentes a la música… antes mi vida era ser cantante, ahora son muchas más cosas que eso, y me parece bonito", confesaba. Recargado y listo para girar y lanzar su próximo álbum en 2024, el cantante cerraba también una etapa marcada por el romance con su amiga y también cantante Aitana, con quien rompió a finales de noviembre.

Una vez cerrado este último capítulo de su vida, el colombiano puso rumbo a la India, donde ha decidido empezar el nuevo año. El intérprete de Vagabundo ha querido compartir con todos sus seguidores su aventura por el país asiático y ha subido un carrusel de fotos con distintos momentos de su experiencia. Vestido con telas tradicionales de la zona, rezando, capturando el ambiente auténtico de las calles o posando con el reconocido Taj Mahal o algunos de sus fans... Unas imágenes especiales que Yatra ha acompañado de un misterioso texto escrito en hindi, el idioma principal de la India:

"Y en esta película

Bueno no es el que ora

El malo no siempre empieza

Todo el mundo dice que tiene razón

Pero yo creo

Cuando llega la tormenta, hay paz

Hoy, aunque no sientas paz, hay paz

Y aunque hay razones para sufrir

Se van cuando estás aquí"

India, el destino para meditar de Sebastián Yatra

Parece ser que, sea lo que sea lo que signifique el místico texto del artista, una clara conclusión es que está en búsqueda de la paz. Una sensación que quizá haya empezado a necesitar tras su ruptura con la catalana, con quien ha mantenido una relación romántica durante casi un año lleno de eventos, viajes y, en resumen, intensidad.

Cabe la posibilidad de que su escapada a la cuna del budaísmo y la meditación haya sido una idea improvisada, fruto de cancelar sus planes en estas fechas con Aitana. Hace unas semanas, la intérprete de Alpha contaba en una entrevista que había tenido que cambiar a última hora su planificación para fin de año: "Quería pasar nochevieja fuera, en un sitio de calor, desconectar del móvil y estuve mirando varios sitios", explicba. "Pensé en irme a Maldivas, que me parecía algo divertido, pero siento que es un destino un poco aburrido, como más de parejas y todo y digo: '¿qué voy a hacer yo ahí ahora mismo? Nada", se respondía a sí misma. La lectura de la conversación fue inmediatamente interpretada como un cambio derivado de la ruptura con el colombiano.

La estrecha relación del nombre de Yatra con la India

A pesar de que muchos crean que su nombre real es ese, la verdad es que el verdadero nombre del artista latino es Sebastián Obando Giraldo. Yatra es un complemento artístico ideado por la madre del cantante. Un nombre lleno de espiritualidad que en hindi significa "camino sagrado a lo divino", un anuncio de lo que le depararía el destino al exitoso cantante.

"Fue mi madre quien me lo aconsejó como apellido artístico. Y ese camino me ha llevado lejos. Ella es una persona muy honesta, muy intuitiva, muy pura, una mujer que me ha acercado intensamente a su espiritualidad", explicó para la revista Elle.

El año de las rupturas: las parejas que lo han dejado en 2023