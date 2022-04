El motivo por el que Harry Styles se avergonzaba de su vida sexual

Harry Styles, que está a punto de lanzar su tercer álbum Harry's House —que ya ha sufrido una filtración—, está en plena promoción para presentar su nuevo proyecto. Recientemente ha sido portada de la revista Better Homes & Gardens, donde ha hablado de su nuevo disco y de cómo ha cambiado su vida desde que se dio a conocer siendo un adolescente en X Factor.

Styles ha explicado que lleva tiempo trabajando con su terapeuta sobre el pánico que sentía no cumplir las expectativas que habían puestas sobre él: "Cuando conseguía ser número uno no me sentía feliz, me sentía aliviado". En este mismo sentido, le aterrorizaba decir algo erróneo en alguna entrevista que de repente pudiera perjudicar su imagen.

De hecho, cuando firmó su primer contrato como solista y descubrió que su capacidad para hacer música no se vería afectada por transgresiones personales, ha confesado que se echó a llorar: "Me sentí libre".

Harry Styles: "Me avergonzaba que la gente supiera que estaba teniendo sexo"

Otro de los temas que está tratando con su terapeuta son los relacionados con su intimidad y sus relaciones personales. "Durante mucho tiempo, sentí que lo único que era mío era mi vida sexual. Me avergonzaba la idea de que la gente supiera que estaba teniendo sexo, y mucho más con quién", ha revelado a la publicación.

Gran parte de esta presión surgió cuando formaba parte de One Diection: "Uno tenía que ser coqueto, sin que nunca se supiese que tiene sexo, y mucho menos sexo casual". En este sentido, Harry ha revelado que le costó mucho saber en quién confiar este tipo de cosas, hasta que llegó a una determinación: "Llegué a un momento en el que estaba como, ¿por qué me siento avergonzado? Soy un hombre soltero de 26 años; es como, sí, tengo sexo".

Se niega a etiquetar su sexualidad

Desde que Harry decidió apostar por el género fluido, vistiendo prendas hasta ahora relacionadas con el sexo femenino, e incluyendo en sus letras un mensaje en el que se abre a la libertad sexual, se empezó a especular con su orientación sexual.

Styles nunca ha querido definirse en público, ya que lo considera una visión "anticuada". "He sido muy abierto con mis amigos, pero esa es mi experiencia personal, es mía". El objetivo principal de hacia dónde deberíamos dirigirnos, que es aceptar a todos y ser más abiertos, es que no importa, y se trata de no tener que etiquetar todo, no tener que aclarar qué casillas estás marcando", ha explicado.