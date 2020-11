Muere Ben Watkins, concursante de ‘MasterChef Junior’, a los 14 años

Ben Watkins, quien participó en la versión estadounidense de MasterChef Junior en 2018, ha muerto a los 14 años a causa del cáncer raro que padecía.

El adolescente estaba recibiendo tratamiento para un histiocitoma fibroso angimatoide, un tumor muy poco común que afecta al pulmón, la columna y el hombro, del que solo se han diagnosticado a 6 personas en todo el mundo, uno de ellos Watkins.

Ben fue uno de los protagonistas decuando tenía 11 años, y rápidamente se MasterChef Junior convirtió en uno de los concursantes favoritos del público. Con una prometedora trayectoria como repostero, el joven fue diagnosticado de esta forma rara de cáncer tan sólo dos años después, con 13 años.

Desde ese momento Watkins estuvo recibiendo tratamiento en el Lurie Children’s Hospital of Chicago, pero finalmente no ha podido vencer a la enfermedad. "Estábamos rezando por un resultado diferente, pero los pulmones de Ben ya no podían darle el aire que necesitaba para respirar. Ha sido devastador", ha explicado su tío, Anthony Edwards, al diario Chicago Tribune, y añade: "A pesar de todos los dolores que sufrió durante la enfermedad, nunca se quejó. Ni una vez".

NO FUE EL ÚNICO EPISODIO TRÁGICO EN SU VIDA

Pero este no fue el único varapalo que sufrió Ben Watkins en su corta vida. En 2017 su padre asesinó a su madre y después de suicidó. Desde entonces Ben estuvo tutelado legalmente por su tío, Anthony Edwards, quien estuvo a su lado durante todo el diagnostico y tratamiento de su enfermedad.

Aún con todo, su tío asegura que fue un niño feliz y que hasta que se le diagnosticó el cáncer, era feliz trabajando en el restaurante de su padre, restaurante de su padre, Big Ben’s Bodacious Barbecue Deli en Gary (Indiana).