Myles Smith denuncia acoso en el aeropuerto: "Me hizo sentir fatal, con ansiedad, incómodo e inseguro"

El cantante británico Myles Smith ha escrito una carta abierta en Instagram para denunciar una situación de acoso vivida en el aeropuerto. El intérprete de Nice To Meet You fue perseguido y grabado por un grupo de personas cuando se iba de viaje con familiares y amigos. "También se sintieron muy incómodos con lo ocurrido", denuncia.

Myles Smith debería estar celebrando que Ed Sheeran ha vuelto a contar con él como telonero para su gira por Norte América pero un desafortunado episodio vivido recientemente en un aeropuerto ha empañado su celebración.

El cantante británico ha decidido contarlo en redes sociales para denunciar el acoso vivido por él, su familia y sus amigos cuando salían de viaje. "También se sintieron muy incómodos con lo ocurrido", escribe en el mensaje compartido en Instagram para narrar la situación.

"Hoy un grupo de personas apareció en el aeropuerto, pasó los controles de seguridad y me siguió grabándome hasta la puerta de embarque pese a no tener planes de viajar", señala el intérprete de Nice To Meet You, que reconoce en su publicación haberse sentido fatal. "Con ansiedad, incómodo e inseguro", explica.

Myles Smith se preocupa de no compartir detalles de sus viajes y denuncia que alguien se tome la molestia de buscar información privada. "Es invasivo y está mal", dice el cantante que insiste en que le gusta encontrarse de manera casual con sus fans. "Son momentos reales, pero planearlo, abrumarme con una cantidad enorme de cosas que firmar y grabarme sin consentimiento me parece completamente inaceptable", señala en la publicación.

"Investigar activamente mis planes de viaje privados cruza un límite. Es invasivo y será denunciado. Mis movimientos nunca son información pública. Por favor, respetadlo", escribe el intérprete, que insiste en que los encuentros deben ser en conciertos y eventos oficiales. "Esos son los lugares donde es seguro, genuino y donde debe suceder. Respetar estos límites mantiene nuestra conexión positiva y real".