Nacho Palau, quién fue pareja de Miguel Bosé durante décadas, se ha pronunciado muy pocas veces en público sobre esta relación. La primera vez lo hizo en enero de 2022 en una exclusiva para la revista Lecturas, después de permanecer en silencio 26 años. En esa entrevista, el escultor aseguraba que no quería nada del cantante, que lo único que le importa es que sus hijos, cuatro en total, estén juntos.

Ahora, ha hablado de nuevo sobre esta relación en su paso por Supervivientes. Si bien los primeros días evitó hablar de su relación con el cantante, finalmente se desahogó con sus compañeros durante la noche.

"Yo tenía 19 años, y él tenía 37. Me fui de casa con 19 y he estado con él veintitantos años. He estado más con él que con mi familia", ha empezado explicando Palau sobre los inicios de su relación con Bosé.

Una relación de la que ha asegurado que ha tenido muchos momentos buenos, la ruptura la vivió como una auténtica pesadilla: "Las cosas pasan y pasan. Me vi desprotegido, asustado... Las cosas las ves venir pero esperas que te protejan y que nunca acaben así. Me ha costado remontar de eso, cómo le explicas a los niños..."

Miguel Bosé y Nacho Palau tienen cuatro hijos en común, dos pares de mellizos. Actualmente, dos viven con Bosé y dos con Palau y su familia. Una de las grandes preocupaciones del escultor y la principal lucha contra su ex es que los cuatro hermanos estén juntos.

Nacho Palau habla sobre su bisexualidad

Más allá de su relación con Miguel Bosé, Nacho Palau ha sorprendido con una confesión a sus compañeros en la que se declara bisexual. "Me gustan las chicas, pero convivir con una mujer no. No sé por qué. No le hago feos a una tía. La veo y digo 'está buena", ha empezado explicando.

Pero los hombres con los hombres dicen que saben cómo hacerte disfrutar más. Yo he vivido muy bien, he disfrutado, he trabajado… que me quiten lo 'bailao", ha sentenciado.