Nancys Rubias: cuándo y cómo se formó el grupo de Mario Vaquerizo

Las Nancys Rubias son uno de los grupos más icónicos del país. Formado por Mario Vaquerizo, Marta Vaquerizo, Juan Pedro del Moral y Miguel Balanzategui, el grupo ha arrasado tanto por su estilo musical como por sus extravagantes looks y, aunque empezaron para pasarlo bien, se han consolidado con temazos como Me encanta (I love it).

La banda se formó en 2004 en la sala Morocco de Madrid entre risas. Para nada tenían pensado crear un proyecto musical a largo plazo, sino que su idea era dar una única actuación para divertirse. Ese día tuvieron tanto éxito entre el público que decidieron darle un poco más de duración.

Quiénes forman las Nancys Rubias: sus integrantes

Llegó el momento de ponerse nombres y todos debían tener la palabra 'Nancy' en el suyo. El resultado final fue Nancy Anoréxica (Mario), Nancy Travesti (Juan Pedro), Nancy O (Marta) y Nancy Reagan (Miguel). Empezaron como una broma, pero se dieron cuenta de los muchos fans que iban ganando y continuaron.

En un primer momento, el grupo contaba con un quinto integrante: Susie Pop. La sevillana desgraciadamente se suicidó tirándose desde el Viaducto de Segovia en 2008.

El propio marido de Alaska contó cómo el humor había sido la clave de su éxito en una entrevista con El Confidencial, defendiendo que "se planteó ser rockstar por un día con sus amigos, pero ese planteamiento al final acabó siendo una profesión".

La conexión entre Nancys Rubias y Fangoria, el grupo de Alaska

"Empezó como un hobbie y vivimos de eso, entre otras muchas cosas más, y ¿sabes por qué hemos conseguido esto? Porque jamás hemos pretendido vivir de la música. Pretendimos pasárnoslo bien y a día de hoy seguimos haciendo lo mismo: esa actitud lúdica con la que empezó las Nancy se sigue manteniendo", detalló Mario.

Pero para el triunfo de Nancys Rubias, fue fundamental el apoyo previo de Fangoria, el grupo de Alaska. Las canciones de su primer disco están escritas por Nacho Canut, integrante de esta banda y buen amigo de Mario.

Su primera aparición televisiva tuvo lugar en 2007 en el programa Carta blanca, presentado por la intérprete de Dramas y comedias.

En ese mismo año, fueron los teloneros de Fangoria en un concierto en Barcelona y en 2009 la banda de Alaska publicó el single Amante Automático, un tema que ellos y las Nancys cantaron a dúo en varios conciertos.

Durante muchos años, se ha pensado que Nancys Rubias era una banda de broma y sin un verdadero proyecto, pero para nada es así. Es uno de los grupos más icónicos del país.