Nicki Minaj y su golpe maestro: ¿se retira para formar una familia?

La rapera norteamericana Nicki Minaj cumple 37 años y ya está oficialmente retirada. Así lo anunció ella misma hace algunas semanas a través de un mensaje en sus redes sociales. Y lo hace con un objetivo claro: quiere ser mamá y formar una familia.

Y es que casi sin darnos cuenta, Nicki Minaj ya lleva diez años en el mundo de la música siendo una pionera, ya que fue una de las impulsoras del rap femenino a escala internacional. En 2007 lazó su primer disco, 'Partytime Is Over', y desde entonces no ha parado de acumular premios: ha estado nominada 10 veces a los Grammys, ha obtenido el récord Guiness a la cantante en solitario que más veces ha entrado en la lista de Billboard y se ha convertido en la primera rapera mujer en vender más de 100 millones de copias de sus álbumes y singles.

La llegada de su segundo álbum de estudio, 'Pink Friday: Roman Reloaded', supuso el rapidísimo ascenso al estrellado de la rapera a nivel internacional. Y es que con sencillos como 'Super Bass' o 'Starships', Nicki Minaj consiguió vender más de 9 millones de copias de su trabajo 'Pink Friday' en todas sus ediciones.

Durante algunos años, su éxito, fama y trabajo la colocaron como el referente del rap femenino. Pero como todo no dura para siempre, enseguida empezaron a alzarse otras voces que pretendían quitarle la corona a Nicki. En 2013, una chica australiana empezó a ganar popularidad con un tema llamado 'Bounce', Iggy Azalea. Y le siguió el exitazo 'Black Widow'. Aunque aún le quedaba mucho recorrido para llegar a alcanzar a Minaj, lo cierto es que la hegemonía de la cantante en el sector del rap femenino había empezado a peligrar.

Por si fuera poco, llegó 2017 y con él un huracán que revolucionó el mercado del rap estadounidense: Cardi B. Su single debut 'Bodak Yellow' consiguió llegar al número 1 de la lista de éxitos de Estados Unidos, algo que la única rapera que lo había conseguido con anterioridad era Nicki Minaj. Sus siguientes hits no se quedaron atrás, ya que 'I Like It' alcanzó las mil millones de reproducciones en YouTube. El éxito rotundo de Cardi B empezó a inquietar a Nicki Minaj, que vio como en los últimos años había descendido el número de álbumes suyos vendidos. De hecho, la rivalidad entre ellas fue más allá de las listas de éxitos, ya que entre ellas nació una enemistad que quedó clara en la fiesta de la New York Fashion Week 2018, cuando Cardi B intentó atacar a Nicki Minaj con un zapato.

Ese mismo año, la rapera lanzó su último álbum, 'Queen'. El resultado no fue el esperado: 156.000 copias vendidas en Estados Unidos y tan solo 1.228.000 copias en todo el mundo. Y pese a que sigue siendo la cantante de rap más escuchada en las plataformas digitales, está claro que poco a poco ha ido perdiendo la hegemonía de la que disfrutaba hace algunos años. Y este es el motivo por el que algunos creen que más allá del anuncio de su retirada de la música hay una estrategia: irse cuando aún sigue “reinando” para no reconocer nunca la posible pérdida del trono. Y si hay un detalle que también tenemos claro es que el día que decida regresar, lo va a hacer por la puerta grande. Y es que un retiro temporal nunca viene nada mal.