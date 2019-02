North West, hija de Kim Kardashian y Kanye West, protagoniza su primera portada con tan sólo 5 años

¡La nueva generación del clan Kardashian viene pisando fuerte! Tan solo hay que ver el estilo con el que posa la pequeña North West, la hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West, para la portada de la revista WWD.

Bajo el título de 'Keeping Up With The Future', en una clara alusión al nombre del reallity del clan 'Keeping Up With The Kardashians', North West posa con un bonito vestido en tonos coral y unas Dr. Martens iridiscentes.

Kim ha publicado muy orgullosa tanto la portada como algunas imágenes de la sesión de fotos explicando que ella misma se ha encargado del estilismo de su hija. Eso sí, la pequeña también ha decidido algunas cosas como el maquillaje que lucía en sus ojos.

Kim también se ha apresurado a explicar que la niña se lo pasó muy bien durante la sesión de fotos y que no paró de comer nachos. Sabiendo que estas imágenes pueden generar nuevas críticas, como ya ocurrió cuando en Navidad la pequeña aparecía en una foto con un pintalabios rojo que más tarde comercializó la Kardashian para su firma de cosmética.

La publicación nombra a North West como la líder de la "generación Alpha", la siguiente a la Z, que es a la que pertenecen los adolescentes en la actualidad.

Ante tal profesionalidad, su tía Kendall Jenner no ha podido evitar bromear (o no) sobre la nueva competidora que le ha surgido en el mundo de la moda: