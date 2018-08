El nuevo de look de Kiko Rivera con el que él mismo se ha asustado

En los últimos meses hemos ido viendo el cambio físico de Kiko Rivera, que ha mostrado con orgullo en las redes sociales. Sin embargo, su última publicación ha dividido a sus seguidores.

El DJ compartió en Instagram una imagen de su nuevo look, donde apostaba por un bigote y decía: "Sé que parezco Cantinflas pero mola".

Tras más de 8.700 likes y 1.000 comentarios, Kiko Rivera ha decidido afeitarse, ya que según explica "Me he mirado al espejo yo mismo me he asustado porque no me acordaba que me lo había dejado".