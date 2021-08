El nuevo topless de Britney Spears: "No me he operado las tetas, he devorado comida"

Desde hace semanas, Britney Spears publica de vez en cuando algunas imágenes en las que aparece en topless, tapando sus pechos con sus propias manos para burlar la censura de Instagram.

Si bien en ninguna de sus anteriores publicaciones explicaba el objetivo de estas imágenes, ahora Britney ha publicado unas nuevas fotos en topless con un extenso texto donde explica el motivo de estos posados.

"No chicos... No me he operado las tetas en solo una semana, ni estoy embarazada ¡¡¡Salgo con estas tetas en las fotos porque he devorado comida!!!!", ha empezado explicando muy divertida para acallar los rumores sobre una nueva cirugía de pecho o un posible —y deseado— embarazo.

"Antes de mostrarte más fotos de mi cuerpo quiero que entiendas mis pensamientos sobre exponer mi piel. En mi opinión, es bastante retorcida la respuesta inmediata cuando una mujer es sexy y quiere quitarse una capa de ropa. No, no estoy hablando en un club de striptease o en una actuación. Un ejemplo práctico sería estar en tu coche y darte cuenta de que estás usando una estúpida camisa de manga larga en el verano. La reacción inmediata de cualquier mujer sería quitarse esa capa de ropa y pensar '¡Maldita sea, me siento mejor!' ¡Por eso crees que te ves mejor!", ha continuado argumentando.

A continuación, Britney ha explicado que en muchos de sus directos salía al escenario con poca ropa por ese mismo motivo. Porque se sentía mejor que con muchas capas de ropa: "He hecho eso en mil millones de conciertos y para mi horror, ¡uhhh! a veces no me veía tan bien... Demasiadas veces y es vergonzoso. ¡Pero en mi imaginación me sentía genial! Quiero decir, no quiero que nadie vea el gran hoyuelo de mi trasero, pero siento que actuar me ha hecho ser demasiado consciente de mi cuerpo y eso no es atractivo".

El desnudo como terapia

"De todos modos, seguramente te estás preguntando que por qué sigo exponiendo mi cuerpo ahora. Bueno, es porque nací en este mundo desnuda", ha continuado. "Quería verme a mí misma de una manera más ligera, desnuda, como la forma en que nací".

"Verme después en estas fotos es una locura psicológica. Verme en mi forma más pura, da evidencia de que el dolor, las lágrimas y las cargas pesadas no son lo que soy. Soy una preciosa mujer sensible que necesita mirarse en su forma mas pura", ha añadido.

Por último, la artista asegura que no va a hacerse fotos en topless toda la vida, porque se volvería "aburrido". Pero reconoce que se divirtió mucho con los comentarios que surgieron a partir de sus primeros topless unidos al movimiento #FreeBritney, y aprovechó para agradecer a sus fans todo el apoyo desde que se inició la campaña hace tres años: "El movimiento tiene un significado mucho más profundo de lo que se puede imaginar. Mis fans siempre han sido tan increíbles y los amo a todos".