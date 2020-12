"Nunca digas nunca": La reflexión de Pilar Rubio tras encontrar una foto de ella de pequeña y compararla con su 'yo' actual

Muchos fans dedican su tiempo a hacer collages, retocar fotografías de sus ídolos e incluso montan vídeos con sus mejores momentos. Así, la red está plagada de pequeños "homenajes anónimos" que, a veces, los propios celebrities comparten en sus redes. Rosalía ha enseñado en varias ocasiones los dibujos que le hacen, Pedroche igual...

Pilar Rubio debía de estar explorando la "lupita" de Instagram, ese rincón donde aparecen las novedades de otros usuarios, cuando se topó con un collage de dos imágenes suyas que muestra de un vistazo cómo han pasado los años por su rostro, un "antes y después" que la ha echo reflexionar sobre el paso del tiempo.

"Encontré esto en IG y me hizo reflexionar sobre el destino y hacia dónde queremos ir... NUNCA DIGAS NUNCA...", escribió la colaboradora de El Hormiguero, una frase un tanto enigmática que reflexiona sobre esos 'caprichos' de la vida que te llevan a un destino que quizá no era el que habías pensado, pero eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor.

En la foto vemos a dos Pilares muy sonrientes: una de niña, con una mirada más inocente, y otra de adulta, con la experiencia de los años a sus espaldas. La imagen ha conseguido cerca de 100.000 me gusta en menos de un día y Rubio ha recibido multitud de comentarios aplaudiendo sus palabras.