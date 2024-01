Olivia Rodrigo no descarta retomar su faceta de actriz y dar el salto al cine

La interpretación le sirvió de trampolín para convertirse en una estrella de la música y ahora que triunfa con su segundo disco, GUTS, no descarta volver a ponerse delante de las cámaras.

Olivia Rodrigo empezó su carrera como actriz con solo 15 años, interpretando a Page Olvera en la serie Bizaardvark durante tres temporadas. A los 17 se unió a High School Musical: The Series,el reboot para televisión de las clásicas películas de Zac Efron y Vanessa Hudgens.Una vez con los focos sobre ella, sacó su primer single, un tema de desamor que fue un éxito absoluto. Durante la serie de High School Musical, Olivia salía con el actor Joshua Bassett, quien desencadenó en un triángulo amoroso con Sabrina Carpenter y en esta canción, Drivers License, narra parte de su historia.

Pasó página y se lanzó de lleno al mundo de la música, con dos de los álbumes pop más destacados de los últimos años, Sour (2021) y GUTS (2023). Ahora que está a punto de cumplir 21 años, la mayoría de edad en Estados Unidos, no descarta asumir pronto un papel como actriz.

Se lo ha contado a la revista Variety este martes. "Me encanta el cine, me encanta contar historias", cuenta sobre sus planes de futuro. "Me encanta contar historias, ya sea en una canción o en una película, eso es algo que realmente me emociona", añadía antes de dejar caer que puede que asuma algún papel nuevo una vez haya cumplido los 21. Además, está a punto de iniciar una gigantesca gira internacional que la traerá a España los próximos 18 y 20 de junio, con shows en Barcelona y Madrid.

La cantante, que ganó el Grammy al mejor artista nuevo en 2022 por su álbum debut, tiene seis nominaciones al Grammy este año por su segundo álbum. Además, aseguró que estaría totalmente dispuesta a grabar un dueto con uno de los nominados a artista nuevo de este año, Noah Kahan.

"Creo que es genial y muy inspirador", dijo sobre la estrella de Dial Drunk, cruzando los dedos y añadiendo: "Uno de estos días".