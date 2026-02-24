Pablo Alborán nos recuerda que el estreno de 'Algo de mí' está muy cerca: "Tic, tac..."
Antes de comenzar su gira Global Tour KM0 este mismo sábado 28 de febrero en Chile, Pablo Alborán no para de inflarnos las ganas de escuchar al completo su nuevo tema Algo de mí, el cual podremos escuchar seguramente en sus conciertos en España.
Pablo Alborán se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera: nueva música que está encantando a sus fans y una gira mundial que se augura que será todo un éxito. Incluso pudimos ver al cantante compartiendo escenario con Malú en uno de sus conciertos en Las Ventas, siendo este uno de los momentos más mágicos de la noche.
Después del estreno de Besos Dorados, su colaboración con Antony Z, Pablo Alborán ha empezado a compartir un fragmento de su nuevo tema Algo de mí, el cual nos reveló primero en una versión a piano que improvisaba en su casa.
Ahora, no contento con hacernos morir de ganas de escucharla después de sus publicaciones, ha compartido en sus redes una publicación en la que puede leerse el nombre de la canción y una descripción que nos avisa de que su estreno será muy pronto: "Tic, tac..."
Por el momento, tan solo ha compartido un cachito de la letra, pero ya ha dado alguna actuación en directo en la que ha podido escucharse toda la canción:
"Quiero apagar la luz de toda mi cabeza / Volver a aquella charla con nuestra cerveza / La primera caricia debajo de la mesa / Atarme a ti antes de que desaparezcas / Una y otra vez besarnos y tocarnos y arrancarnos la ropa / Pedirme que no pare, que no añada una copa / Y ahora tengo miedo de decirte lo que / No sé si a un tipo como yo se le perdona".
Las fechas de su gira KM0
Su gira KM0 será una de las mayores giras de Pablo Alborán, a través de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica durante 2026 y 2027, y ya nos adelantó algunos detalles en exclusiva en el Local de Ensayo Europa FM.
Santiago de Chile- Chile - 2 de marzo 2026
Buenos Aires- Argentina - 5 de marzo 2026
Bogotá- Colombia - 14 de marzo 2026
Quito- Ecuador - 19 de marzo 2026
Guayaquil- Ecuador - 21 de marzo 2026
Lima- Perú - 24 de marzo 2026
Sao Paulo- Brasil - 28 de marzo 2026
Lisboa- Portugal - 25 de abril 2026
Bilbao - 2 de mayo 2026
Barcelona - 8 de mayo 2026
Madrid - 21 de mayo de 2026
Madrid - 22 de mayo 2026
Valencia - 30 de mayo 2026
Fuengirola - 6 de junio 2026
Sevilla - 12 de junio de 2026
Murcia - 5 de junio 2026
Zaragoza - 20 de junio de 2026
Granada - 26 de junio 2026
A Coruña - 4 de julio 2026
Palma de Mallorca - 16 de julio de 2026 - Plaza de Toros
Roses - 25 de julio de 2026 - Sons del Món
Las Palmas de Gran Canaria - 7 de agosto de 2026 - Gran Canaria Arena
Santa Cruz de la Palma - 8 de agosto de 2026 - Recinto Portuario de Santa Cruz de la Palma
Chiclana de la Frontera - 13 de agosto de 2026 - Concert Music Festival
Guatemala- Guatemala - septiembre 2026
San José- Costa Rica - septiembre 2026
San Salvador- El Salvador - septiembre 2026
Panamá- Panamá - septiembre 2026
CDMEX- México - octubre 2026
Monterrey- México - octubre 2026
Guadalajara- México - octubre 2026
Mérida- México - octubre 2026
León- México - octubre 2026
Puebla- México - octubre 2026
San Juan- Puerto Rico - enero 2027
Atlanta- USA - febrero 2027
Orlando- USA - febrero 2027
Miami- USA - febrero 2027
Chicago- USA - febrero 2027
Nueva York- USA - febrero 2027
Washington- USA - febrero 2027
Irving- USA - febrero 2027
Houston- USA - febrero 2027
Los Ángeles - USA - febrero 2027
París - Francia - marzo 2027
Londres - Reino Unido - marzo 2027
Milán - Italia - marzo 2027
Berlín - Alemania - marzo 2027
Bucarest - Rumanía - marzo 2027