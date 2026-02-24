Pablo Alborán nos recuerda que el estreno de 'Algo de mí' está muy cerca: "Tic, tac..."

Pablo Alborán actuando en la Puerta del Sol de Madrid | Getty Images

Pablo Alborán se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera: nueva música que está encantando a sus fans y una gira mundial que se augura que será todo un éxito. Incluso pudimos ver al cantante compartiendo escenario con Malú en uno de sus conciertos en Las Ventas, siendo este uno de los momentos más mágicos de la noche.

Después del estreno de Besos Dorados, su colaboración con Antony Z, Pablo Alborán ha empezado a compartir un fragmento de su nuevo tema Algo de mí, el cual nos reveló primero en una versión a piano que improvisaba en su casa.

Ahora, no contento con hacernos morir de ganas de escucharla después de sus publicaciones, ha compartido en sus redes una publicación en la que puede leerse el nombre de la canción y una descripción que nos avisa de que su estreno será muy pronto: "Tic, tac..."

Por el momento, tan solo ha compartido un cachito de la letra, pero ya ha dado alguna actuación en directo en la que ha podido escucharse toda la canción:

"Quiero apagar la luz de toda mi cabeza / Volver a aquella charla con nuestra cerveza / La primera caricia debajo de la mesa / Atarme a ti antes de que desaparezcas / Una y otra vez besarnos y tocarnos y arrancarnos la ropa / Pedirme que no pare, que no añada una copa / Y ahora tengo miedo de decirte lo que / No sé si a un tipo como yo se le perdona".

Las fechas de su gira KM0

Su gira KM0 será una de las mayores giras de Pablo Alborán, a través de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica durante 2026 y 2027, y ya nos adelantó algunos detalles en exclusiva en el Local de Ensayo Europa FM.

Santiago de Chile- Chile - 2 de marzo 2026

Buenos Aires- Argentina - 5 de marzo 2026

Bogotá- Colombia - 14 de marzo 2026

Quito- Ecuador - 19 de marzo 2026

Guayaquil- Ecuador - 21 de marzo 2026

Lima- Perú - 24 de marzo 2026

Sao Paulo- Brasil - 28 de marzo 2026

Lisboa- Portugal - 25 de abril 2026

Bilbao - 2 de mayo 2026

Barcelona - 8 de mayo 2026

Madrid - 21 de mayo de 2026

Madrid - 22 de mayo 2026

Valencia - 30 de mayo 2026

Fuengirola - 6 de junio 2026

Sevilla - 12 de junio de 2026

Murcia - 5 de junio 2026

Zaragoza - 20 de junio de 2026

Granada - 26 de junio 2026

A Coruña - 4 de julio 2026

Palma de Mallorca - 16 de julio de 2026 - Plaza de Toros

Roses - 25 de julio de 2026 - Sons del Món

Las Palmas de Gran Canaria - 7 de agosto de 2026 - Gran Canaria Arena

Santa Cruz de la Palma - 8 de agosto de 2026 - Recinto Portuario de Santa Cruz de la Palma

Chiclana de la Frontera - 13 de agosto de 2026 - Concert Music Festival

Guatemala- Guatemala - septiembre 2026

San José- Costa Rica - septiembre 2026

San Salvador- El Salvador - septiembre 2026

Panamá- Panamá - septiembre 2026

CDMEX- México - octubre 2026

Monterrey- México - octubre 2026

Guadalajara- México - octubre 2026

Mérida- México - octubre 2026

León- México - octubre 2026

Puebla- México - octubre 2026

San Juan- Puerto Rico - enero 2027

Atlanta- USA - febrero 2027

Orlando- USA - febrero 2027

Miami- USA - febrero 2027

Chicago- USA - febrero 2027

Nueva York- USA - febrero 2027

Washington- USA - febrero 2027

Irving- USA - febrero 2027

Houston- USA - febrero 2027

Los Ángeles - USA - febrero 2027

París - Francia - marzo 2027

Londres - Reino Unido - marzo 2027

Milán - Italia - marzo 2027

Berlín - Alemania - marzo 2027

Bucarest - Rumanía - marzo 2027