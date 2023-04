Las palabras de Alessandro Lecquio tras conocerse que la hija de Ana Obregón es su nieta

Ana Obregón sorprendió este miércoles al revelar en una entrevista en ¡Hola! que su hija adoptiva Ana Sandra Lequio es en realidad su nieta. La pequeña, nacida por gestación subrogada el pasado 20 de marzo, fue concebida con el semen de su hijo Aless y una donante anónima. Esto la convierte también en nieta de Alessandro Lecquio.

La actriz y presentadora de 68 años explica en la revista que ha cumplido el deseo de su hijo, fallecido en marzo de 2020. Ana Obregón asegura que Aless dejó en su testamento ológrafo que quería dejar descendencia y cuenta que empezó a trabajar en cumplir el deseo de su hijo el mismo día de su fallecimiento.

En la entrevista señala que solo tres personas conocían sus planes, sus dos hermanas y su expareja, Alessandro Lecquio.

No está tan claro que esto sea así. Según la revista Semana, Lecquio ha roto las relaciones con la actriz y se muestra enfadado con su movimientos. El entorno del colaborador de televisión asegura que este recibió la noticia con sorpresa. "Me estoy enterando ahora de cosas de las que no estaba al tanto", dijo una semana antes en el programa de televisión del que es colaborador. Era la reacción de Lecquio a la portada ¡Hola! en la que se supo del nacimiento de la pequeña y de la adopción por parte de Ana Obregón.

Las primeras declaraciones de Alessandro Lecquio

Alessandro Lecquio no ha reaccionado a estas otra portada, ya que se encuentra alejado de la televisión disfrutando de unos días de vacaciones en Galicia junto a su mujer María Palacios y su hija pequeña, Ginevra, de seis años.

En la localidad de Bueu (Pontevedra) ha hecho sus primeras declaraciones, que recoge este jueves El Faro de Vigo. "Nunca he hablado, ni hablé de nada relacionado con mi hijo”, ha respondido al ser preguntado por la noticia.

"Cada uno lleva las cosas a su manera. Nunca hablaré de mi hijo”, ha insistido Lecquio, que se ha mostrado muy respetuoso con la prensa. “Sé que es vuestro trabajo, pero no voy a comentar nada de mi hijo, siempre ha sido así”.

Los derechos de Alessandro Lecquio como abuelo biológico

La buena relación que han tenido siempre Ana Obregón y Alessandro Lecquio parece pender de un hilo e incluso señalan que habría tratado de impedir a Ana Obregón que hiciese realidad el sueño de Aless.

Sea como fuere, la realidad es que Ana Sandra es nieta biológica de Alessandro Lecquio y, según cuentan expertos a La Vanguardia, la Ley le otorga "una serie de derechos, como poder ver y convivir con la pequeña, sin impedimentos salvo que por las diferencias que pueda tener con los padres tenga que pedir un régimen comunicacional con la justicia (estaría amparado por la ley, Artículo 160.2 del Código Civil). Como en este caso Aless Lequio ha fallecido, Alessandro Lequio tendría que llevar ante la justicia a Ana Obregón, madre legal de Ana Sandra".

Así, sin tener la patria potestad, los derechos que pueda tener Alessandro Lecquio sobre su nieta son los que le quiera darle su madre adoptiva. "Ana Obregón es la única con capacidad de decisión sobre todo los aspectos de su vida hasta que sea mayor de edad".

Sí hay un matiz importante. En caso de que Ana Obregón falleciese antes de que Ana Sandra alcanzase la mayoría de edad, Alessandro Lecquio podría pedir legalmente la patria potestad sobre su nieta.