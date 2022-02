‘Pam y Tommy’: cómo Pamela Anderson y Tommy Lee protagonizaron el primer vídeo sexual viral de la historia

Te interesa Brandon Thomas y Dylan Jagger, los hijos de Pamela Anderson y Tommy Lee que siguen sus pasos

En cuestión de días, Pamela Anderson y Tommy Lee se convirtieron en una de las parejas más conocidas de los años 90. Su amor llegó rápido y con él, los escándalos. La actriz y el músico se convirtieron en el principal de atención de la prensa rosa. ¿La causa? Un vídeo sexual que se ha convertido en la trama central de la recién estrenada Pam & Tommy.

La ficción de Hulu (filial de Disney), que llegó a las pantallas el 2 de febrero, revive su tormentosa relación con Lily James (Downton Abbey, Cenicienta) y Sebastian Stan (Capitán América: el soldado de invierno, Los Vengadores) dando vida a la la actriz de Los vigilantes de la playa y al integrante del grupo Mötley Crüe. La miniserie se centra en uno de los hechos más destacados en la vida de la pareja: la filtración de su vídeo sexual, el que llaman el primer viral de la historia.

Pamela y Tommy se casaron en Cancún en 1995. Todo había empezado poco antes, en 1994, en un club nocturno en el que la actriz tenía acciones. La noche en que se conocieron comenzó su relación de sexo, drogas y rock and roll. Así lo describió la intérprete más popular de la época en una entrevista para la revista Movieline: "Tommy se acercó, me agarró y me lamió la cara".

Una boda en Cancún y un vídeo porno

Después de aquello, hubo algunas llamadas pero muchas sin respuesta. El músico no desistió. Tenía su objetivo fijado y se trasladó a Cancún donde ella se encontraba haciendo una sesión de fotos. Allí explotó su relación y acabaron intercambiando votos matrimoniales solo 96 horas después de su reencuentro en México.

La noche de bodas grabaron un vídeo sexual que más tarde sería robado de su caja fuerte por un exempleado descontento —momento en el que se centra la serie de Hulu—. Esa grabación se convertiría en el primer vídeo viral de la historia. Además, se hicieron varias fotos sexuales con una Polaroid que llegaron a ser publicadas en las ediciones de la revista Penthouse de Francia y Holanda.

Sebastian Stan y Lily James, en la serie 'Pam y Tommy' // Hulu

Rand Gautier, que trabajaba como electricista en la casa de la pareja, quiso vengarse por su despido y abrió la caja fuerte de la mansión creyendo que iba a encontrar joyas. Sin embargo, el exempleado encontró algo que acabaría siendo más valioso: un vídeo con escenas de sexo explícito entre Pamela y Tommy.

Rand encontró en Milton Ingley —productor pornográfico— a su mejor aliado para distribuir el vídeo. Para ello, recibieron la ayuda de Louis Butchie Peraino, un gánster que movió la cinta por Internet y que les hizo ganar mucho dinero con su distribución.

La vida familiar acabó con la pasión

Juntos tuvieron dos hijos, Brandon y Dylan (1996 y 1997), y con su llegada al mundo se acabó la pasión. El músico se quejaba de que las atenciones de Pamela eran para los niños y que él había sido relegado al tercer lugar, algo con lo que le costó lidiar a diario.

Los celos de Tommy Lee hacia sus propios hijos acabaron en más de una pelea con Pamela Anderson, incluso llegó a golpear a la actriz. El músico tuvo que ser esposado y trasladado a la comisaría por violencia de género. La actriz le denunció por abuso físico y verbal. Además, declaró que los niños no estaban seguros en su presencia.

Pamela Anderson y Tommy Lee, en una imagen de 2004 // Getty Images

"Estaba sosteniendo a Dylan en mis brazos mientras lo amamantaba, cuando Tommy me atacó físicamente con total desprecio por mi seguridad y, lo que es más importante, por la seguridad de nuestros hijos. Tommy me pateó violentamente en la espalda varias veces y en las nalgas. Estaba completamente fuera de control", dijo Anderson en su declaración.

El artista, que ya tenía antecedentes, fue condenado a seis meses de prisión, aunque cumplió solo cuatro. Después, Pamela Anderson pidió el divorcio y se separaron legalmente en 1998.

La segunda oportunidad de 2008

En 2008 la pareja decidió darse una nueva oportunidad, pero esta vez duró menos que la anterior, tan solo unos meses. Un día Tommy Lee llegó borracho a casa y su hijo Brandon tuvo que noquearlo para evitar que su padre acabara golpeando a su madre durante una discusión.

Finalmente, la pareja se separó y el único vínculo que permanece entre la actriz y el músico son sus dos hijos: Brandon y Dylan.