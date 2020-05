Jarabe de Palo lanza ‘Eso que tú me das’, un himno de agradecimiento

Estamos a las puertas del verano y para celebrarlo lo mejor es hacerlo con música. Pau Donés estrena 'Eso que tú me das', un nuevo adelanto de su próximo álbum que se llamará 'Tragas o escupes'.

"Estamos acostumbrados a ser escuchados, que no a escuchar. Nos gusta mucho pedir y recibir, mucho más que a dar, y rara es la vez que damos sin esperar nada a cambio", expone Jarabe de Palo sobre su nueva canción, que viene acompañada de un alegre videoclip.

Además, Pau Donés confiesa que últimamente ha "recibido mucho sin pedir ni esperar nada" y es así como le canta a las "Cosas buenas, muy buenas", como el "cariño, afecto, respeto, amor, de gente a la que conocía y de gente a la que no".

Sin duda, 'Eso que tú me das' es un tema con un sincero mensaje para todos aquellos que "con sus palabras de aliento me hicieron superar momentos difíciles. Gente supongo que de todo tipo (amigos desconocidos) que quisieron ayudarme y que precisamente por no conocernos, no esperaban nada de mi".

NUEVO ÁLBUM DE JARABE DE PALO

'Tragas o escupes' es el título del próximo álbum de Jarabe de Palo, que estará formado por 11 canciones, todas ellas positivas y frescas para cerrar la dura etapa de 'HUMO'.

Pau Donés explica que no ha sido difícil darle el toque optimista a las canciones "que había escrito durante esos maravillosos meses en Santa Mónica". Y que en el álbum reinará el rock latino, con percusiones, piano tumbando, guitarras cubanas, violines mariachis y todo aquello necesario para transportarnos al buen rollo. Aunque, el artista se ha permitido añadir "algún tema algo más cañero" como el que da nombre al disco.

'Tragas o escupes' se ha grabado en apenas un mes y, aunque el coronavirus les ha obligado a hacer un parón, a finales de abril la banda dejó el disco listo.

'VUELVO', SU REGRESO A LA MÚSICA

Pau publicó el vídeo de su nueva canción, grabado desde el balcón de su casa, en la que está confinado, interpretando con la guitarra su nuevo sencillo: 'Vuelvo'. El tema empieza hablando de estos meses alejado de la música: "Me fui muy lejos buscando felicidad", "empecé un viaje sin ir a ninguna parte", "cambié canciones por amor y libertad mientras pensaba en volver a ser cantante".

En el estribillo, el autor de 'La flaca', explica el porqué de su regreso: "Vuelvo porque la música de nuevo a mi cabeza ha vuelto", "para encontrarme con mi gente y aquí quedarme siempre", "porque pisar el escenario es en lo único que pienso".