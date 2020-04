Paula Echevarría y su hija Daniela protagonizan un divertido reto en TikTok

Paula Echevarría ha compartido con sus seguidores de Instagram los días de cuarentena. La actriz ha procurado vestirse cada día, aunque no fuese a salir de casa. De hecho, hace pocos días comentaba que ya casi se había acostumbrado. "Cada día me cuesta menos vestirme para estar en casa.. Al principio se me hacia bola claro, acostumbrada toda la vida a llegar a casa y desvestirte cuanto menos era raro vestirse para estar en el sofá.. Pero después de 44 días os diré que veo de lo más normal vestirme, maquillarme ... solo me falta el tema zapatos... como siga la cuarentena aun me veréis en tacones!", escribía en su Instagram.

La influencer ha recomendado lecturas para estos días, también ha publicado mensajes optimistas, reflexiones firmadas por Frida Khalo... Paula Echevarría no deja pasar un día sin regalar algo de contenido a sus fans.

Junto a su hija Daniela, Paula ha sucumbido a la tentación de grabar un vídeo para TikTok, la aplicación de moda entre pequeños y mayores, aunque también lo ha compartido en Instagram, su app favorita.... ¡Tiene más de 3 millones de seguidores!

¿Quién es la más impaciente?, ¿y la más dormilona?, ¿quién come más? Estas son algunas de las preguntas que Paula y Daniella han contestado en el 'reto de la madre y la hija'. "No es mi primer @tiktok, de hecho creo que lo tengo desde 2015 aprox... Pero digamos que hoy empieza a estar activo Y con quien mejor que con ella que es la que me enseña a manejarlo!!!", escribía la influencer junto al vídeo.