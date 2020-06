Paulina Rubio da positivo por marihuana en un test voluntario en plena lucha por mantener la custodia de su hijo

Paulina ha negado haber consumido esa sustancia en presencia de su hijo, algo que ha corroborado su abogado, añadiendo que el consumo se produjo antes del concierto de la artista en febrero en California, donde el consumo de marihuana es legal en determinados supuestos. Ahora tendrá que volver 'a verse' en los juzgados el 22 de julio con su exmarido, 'Colate', como comenta Alejandra Castelló en Levántate y Cárdenas, ya que Paulina tenía una advertencia judicial que le impedía consumir cualquier tipo de sustancia estupefaciente o alcohol delante del menor, algo que tendrán que aclarar ante el juez.

Los rumores sobre las supuestas adicciones de Paulina, se desataron tras un directo que la cantante hizo en su cuenta de Instagram, para concienciar al comienzo de la cuarentena sobre la importancia de quedarse en casa. Además, se encontraba en el marco del concierto One World: Together At Home, que reunió a artistas y cantantes de todo el mundo como Beyoncé, Taylor Swift,Elton John o Lady Gaga, para recaudar fondos junto a la OMS para los afectados por la crisis del coronavirus, y hacer hincapié sobre la importancia de mantener la cuarentena.

LA CUSTODIA DE SU HIJO CON 'COLATE'

Su exmarido Nicolás Vallejo-Nágera interpuso a principio de mayo una demanda contra la cantante para suspender el acuerdo de visitas al hijo que tienen en común, de 10 años. El juez de una corte de familia de Miami, Spencer Multack, concluyó que ambos progenitores debían compartir la educación del menor. Ahora tendrán que volver 'a verse' en los juzgados el 22 de julio.

Durante la última vista 'telemática', que se produjo hace semanas, en plena crisis por el coronavirus, 'Colate' lanzó algunas acusaciones sobre Paulina y su familia respecto al trato que recibía el pequeño, alegando además que la cantante estaría consumiendo sustancias estupefacientes, presentando como prueba el vídeo en directo de la cantante para introducir su actuación en el macro-concierto solidario. En él, en un momento concreto, la cantante agacha la cabeza sin que pueda verse qué está haciendo exactamente, algo que muchos relacionaron con el consumo de drogas. Sin embargo, Paulina presentó otro vídeo, en el que se podía ver a la cantante desde otro ángulo, dejando claro que el gesto que hacía al bajar la cabeza era para poder leer el guión de la transmisión.

En esta vista judicial por videoconferencia, 'Colate' aseguró que el hijo de ambos, de 10 años, seguía con él en su casa de Miami Beach porque se habría "negado" a ir a casa de su madre, presentando "cuadros de ansiedad, náuseas y vómitos". Unos datos que se conocían días después de que la última pareja de Paulina, Bazúa, a quien conoció siendo su coach en La Voz México, presentara una demanda ante la corte de familia de Miami contra la cantante, para que no le dejaran ver a su pequeño, llamado Eros, de tan solo 4 años.

EL POLÉMICO DIRECTO DE PAULINA

Paulina Rubio protagonizó un polémico directo en Instagram que generó gran revuelo en redes sociales, donde muchos de sus fans se indignaron debido a su actitud: le costaba vocalizar, olvidaba la letra de sus propias canciones y se mostraba "demasiado alegre". Ya al comienzo del directo, se equivocó al decir la frase "yo me quedo encasa", y le quedó un: "yo me quedo en causa.... yo me quedo... en casa".

También intentó cantar algunas de sus canciones, de las que parecía no acordarse bien:

Otro de los puntos que sorprendieron, fue cuando envió un saludo la cantante Thalía, refiriéndose a ella como "su gran amiga", ya que de sobra es conocida la rivalidad existente entre ambas.

PAULINA SE RÍE DE SÍ MISMA

Al ver la polémica que se había generado, estando además en plena batalla legal con el padre de su hijo mayor, Paulina Rubio decidió quitarle hierro al asunto, parodiándose a sí misma y su actitud durante el citado directo en Instagram, y lo hizo usando algunas de sus canciones más conocidas, como 'Nada de esto fue un error', 'Yo no soy esa mujer' o 'Causa y efecto'.

Paulina Rubio había hecho la conexión en directo con motivo del macro-concierto One World: Together At Home, organizado por Lady Gaga junto a la OMS que recaudó 120 millones de euros para la lucha contra el Covid-19. La artista mexicana se sumó a artistas de la talla de Beyoncé, Taylor Swift, Jennifer Lopez, Elton John o la propia Lady Gaga, en un concierto virtual para sus seguidores.

