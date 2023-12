Pedro Alonso, de cerca: cuántos años tiene, su papel en 'La casa de papel', su pareja y su hija

Vimos por primera vez a Pedro Alonso delante de una cámara en 1996 en la película Alma gitana, el inicio de una glorifica carrera interpretativa que continúa a día de hoy.

El actor de Vigo (52 años) conoció el teatro por primera vez en su ciudad natal y se enamoró de ese mundo con 16 años interpretando una obra en el colegio. Sin antecedentes familiares ni influencia de nadie, se bajó del escenario y les dijo a sus padres que quería ser artista.

Se mudó a Madrid para estudiar en la RESAD y poco después, empezó a trabajar con pequeños papeles en ficciones como A las once en casa, Todos los hombres sois iguales, Mediterráneo o Código fuego.

De allí, el actor dio el salto a la televisión autonómica gallega, donde trabajó durante años con papeles de cierta relevancia en series como Rías Baixas (2003-2005), Maridos e mulleres (2006-2008) o Padre Casares, donde dio vida al sacerdote protagonista de la serie, en el que fue su primer gran trabajo en televisión.

A partir de 2011 pudimos verle como antagonista en la serie Gran Hotel y también en el elenco de series como Bajo sospecha, El ministerio del tiempo o La embajada.

Su papel en 'La casa de papel'

Su gran oportunidad llegó en 2017 de la mano de La casa de papel, que apostó por él para encarnar a uno de los personajes más queridos de las dos primeras temporadas de la serie y que le han traído el reconocimiento que tantos años llevaba buscando.

Pedro se metió en el papel de Andrés de Fonollosa -alias Berlín-, el hermano y mano derecha del Profesor en el atraco a la Casa de Moneda y Timbre. Enfermo terminal, acaba dando su vida para que el plan salga bien y se inmola.

Su personaje conquistó a los fans de la serie, lo que dio lugar al spin-off Berlín. Situada en los años dorados del ladrón, cuenta la historia del plan de robo de una colección de joyas por valor de 44 millones de euros. Comparte rodaje con Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández y Joel Sánchez.

Su "muerte profesional"

Su carrera como actor ha experimentado subidas y bajadas e incluso llegó a confesar en una entrevista en El Mundo en 2021 que había "muerto profesionalmente" en varias ocasiones.

"El milagro es estar vivo y tengo que aprovechar. Es verdad que hay un momento de mucha exposición y de que algo gordo está pasando. Pero si algo he aprendido es que los hitos televisivos son súper fugaces. Por eso al margen de estar en un estreno, me voy al campo, a la montaña, trabajo en obra propia, es un intento de no olvidar que lo esencial es el trabajo en sí y que, en los términos en que vivimos ahora, pasarán rapidísimo".

Con 33 años, se volvió al pueblo de su infancia al ver que no tenía muchas oportunidades para trabajar: "La vida me paró, salí escupido de la profesión y pensé que se me había pasado el arroz porque no me salía nada y lo que salía, no fluía. Pero he visto que le ha pasado a mucha gente en la profesión, son ciclos. Muy poca gente aguanta muchos ciclos, es una industria muy despiadada porque con 20 años hay cientos de miles de actores y con 50, unos pocos. Yo acabé arruinado, sin cine, sin perspectivas, confuso y fuera de eje".

En una charla reciente con GQ, insistió en la misma idea y habló de las malas condiciones laborales de los actores: "Hay un 80% de actores españoles por debajo del salario mínimo interprofesional. Solo un dos o tres por ciento puede vivir de forma desahogada. Yo he pasado por todo, desde sentir que había perdido el tren hasta atravesar por una gran crisis, estar a punto de dejarlo y tener que reinventarme como actor más adulto. Y de pronto me pasa lo de La Casa de Papel…".

Tatiana Djordjevic, la novia de Pedro Alonso

El corazón de Pedro Alonso está bien ocupado. Y es que durante los últimos años, el actor ha estado saliendo con Tatiana Djordjevic, una hipnoterapeuta parisina de origen serbio a la que conoció durante unas vacaciones en Francia.

El actor no tiene ningún reparo a la hora de hablar de su pareja, para la cual solo tiene buenas palabras: "Tiene un perfil maravilloso. Es guapa, muy lista y tiene inquietudes no convencionales. Yo nunca había conocido a nadie que hiciera regresiones, pero sí que me interesaban las terapias alternativas. Por eso, a los pocos días de conocernos, Tatiana me dijo '¿quieres que te haga una regresión?' y yo '¡¿cómo?!'", relataba el actor, que finalmente accedió a someterse a esta terapia y acabó por enamorarse de ella.

Cuando se conocieron en París, el actor aseguró en una entrevista con Vanity Fair que sintió un auténtico flechazo. "El primer día la conocí y, cero coqueteo, nos pusimos a hablar. Al acabar esa conversación le di mi teléfono por si le apetecía quedar durante los 11 días que iba a estar allí. Me contó que era hipnoterapeuta y en los jardines de Giverny, los mismos de los cuadros de Monet, fue cuando me ofreció hacerme la regresión", contó.

De hecho, el actor lleva mucho tiempo enfocado en la pintura, especialmente en un proyecto que ha realizado con su pareja "a cuatro manos": el cartel del Festival Internacional de Montecarlo.

La pintura se ha convertido para él en una forma de reencontrarse: "Descubrí una forma de concentrarme que me ha ayudado a llegar a otros sitios. Trabajo sobre todo al agua, no soy muy estricto con la técnica, ni fetichista con los materiales", explicaba.

"Lo de la pintura lo llevo haciendo hace bastantes años. Seguramente, es el centro de lo que hago. Pero hasta ahora no he abierto la puerta a las exposiciones. Aunque creo que más pronto que tarde voy a exponer o a publicar", aseguraba el actor.

De hecho, es tal su pasión por el dibujo que hasta se atrevió a pintar a sus compañeros de reparto en La casa de papel. Y parece que no se le da nada mal lo de pintar...

Su hija Úriel

Pedro es bastante discreto con su vida privada, sobre todo con su hija Úriel, que nació en 1999.

No se sabe mucho de ella más que estudia Bellas Artes. De hecho, tiene una cuenta en Instagram, @urielnotariel, en la que sube sus dibujos y su padre le comenta mostrando lo orgulloso que está de ella.

