Begoña Vargas: su edad, su trabajo como actriz, su relación con Óscar Casas y su actual pareja

Begoña Vargas, o como nos gusta llamarla mobatriz (modelo, bailarina y actriz).

Nacida el 18 de diciembre de 1999 en Madrid (23 años), se mudó a un pueblito cercano llamado Loeches. Con tan solo cinco años, empezó a hacer baile, y dos años después, con siete, comenzó en el mundillo de la interpretación.

En el año 2017 consiguió su primer papel para televisión en la serie Centro Médico, y también hizo un cameo en la exitosa serie Paquita Salas. No sería hasta el año 2018 cuando logró el papel que empezaría a marcar su estela como actriz española: la participación en la serie La otra mirada. Un año después consiguió el papel en la serie Alta Mar.

Las películas en las que ha participado

Su debut cinematográfico llegó de la mano de Malasaña 32, y su primer proyecto de peso fue un homenaje al ‘cine quinqui’ de los años 70 con Las leyes de la frontera. Ahora, con tan solo 22 años, Begoña es una de las jóvenes promesas del cine español, y su carrera no para de crecer.

Para la primera, Begoña tuvo que pasar un casting bastante peculiar. "El director me dijo: Vamos a hacer una improvisación", contó Vargas sobre cómo Albert Pintó creó el clima perfecto para que su personaje gritara. "Pegué un chillido que no sé cómo puedo tener un chillido tan fuerte no teniendo una voz tan aguda", dijo sobre su primera película.

Preparar Las leyes de la frontera fue distinto. No hubo improvisaciones, sino un trabajo concienzudo. "Mi referente claro fue Penélope Cruz en Jamón, jamón. Creo que hay algo de la frescura y fuerza que tenía en la película y que también es muy de Tere. Tomé la dulzura del único personaje femenino en Deprisa, deprisa y también matices de Cleopatra en la mirada", contó sobre este papel en una entrevista con Cosmopolitan.

Por qué rompió con Óscar Casas

Una de sus relaciones más conocidas fue con Óscar Casas, el hermano de Mario Casas, quien fue su novio durante casi tres años. La pareja empezó el 29 de septiembre de 2018 y terminó su relación en verano de 2021, poco después de que Casas confirmarse que no tenían intención de pasar por el altar.

"Ni se nos ocurre pensar en casarnos, somos muy jóvenes y no tenemos en mente una boda", aseguró en junio. Dos meses después de esta declaración, la pareja ponía fin a su relación.

Esta noticia consternó a los seguidores de ambos, quienes pensaban que eran la pareja perfecta, entre otros motivos por la habilidad que compartían para el baile. Uno de los vídeos de los actores bailando al son de Rubia de Omar Montes en la boda de unos amigos en 2019 subió la temperatura y se hizo viral, acumulando casi 10 millones de reproducciones.

El buen rollo sigue entre ambos y las fotos de la pareja continúan en sus redes.

También sorprendió mucho porque a principios de 2019 la pareja se mudó a Los Ángeles. El actor fue por motivos de trabajo y la actriz le acompañó. Su único fin era vivir una nueva experiencia.

"Me apetecía vivir fuera, pero no me he mudado con la esperanza de que salgan proyectos allí", contó sobre su mudanza en pareja, y aseguró: "En España tengo un trabajo que me gusta y que quiero seguir haciendo".

Las dotes de bailarina de Begoña Vargas

La interpretación no es la única habilidad que tiene la madrileña. Además de actuar, sabemos que Begoña canta y baila, y esto último lo hace desde bien pequeña. En su Instagram podemos encontrar varios vídeos de la actriz marcándose unos bailes de infarto.

Los deportes de todo tipo también entran dentro de las habilidades de Vargas. Y es que para ella cualquier actividad deportiva tiene cabida en su vida, ya que ha practicado atletismo, esgrima, esquí, surf, hípica, tenis y natación.

Andrés Ceballos, el novio de Begoña Vargas

En mayo de 2023, saltaba la sorpresa sobre su nuevo interés romántico. La actriz acudió a la boda de Guillermo Bárcenas y Loreto Sesma en la Finca La Gaivota de Aravaca, en Madrid, salieron del recinto de la mano y ante las preguntas sobre su relación, confesaron que estaban "muy bien".

Andrés Ceballos, excantante de DVICIO, y la actriz Begoña Vargas

Begoña y el exintegrante de DVICIO son bastante discretos con su historia de amor, lo que no significa que no demuestren públicamente sus sentimientos. Para el 31 cumpleaños del cantante, compartió en Instagram una foto con él e incluyó una emotiva frase.

"Alguien cumple años hoy. Te quiero", escribía la modelo, haciendo así una pequeña excepción. Nunca suele hablar de su vida privada. "Son cosas que mejor se quedan para nosotros", dijo a la revista Hola cuando en una entrevista le preguntaron cómo había conocido a Andrés.

