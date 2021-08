El gran cambio físico de Verdeliss tras las primeras semanas de su octavo embarazo: "Era muy desagradable"

El anuncio del octavo embarazo de Verdeliss ha dado mucho que hablar durante los últimos días y ha llegado a convertirse en un gran meme. Sin embargo, la influencer navarra estalló hace solo unos días contra los haters que la han estado insultando públicamente por su físico de "enferma" y por estar "demasiado delgada".

"Aquí, embarazada de dos meses…y no sólo estaba sana, sino llena de vida. NUNCA juzguéis el físico de una persona. Su cuerpo, no os dice absolutamente nada (y esto va para todas las complexiones)", explicaba Estefanía Unzú en una publicación en su cuenta de Instagram ante las críticas.

Sin embargo, ahora, con el anuncio de su último embarazo, la influencer también ha querido compartir el gran cambio físico que ha ido experimentando durante las primeras semanas de embarazo y que ha confundido a muchos de sus seguidores.

Verdeliss, que está ahora embarazada de cuatro meses ha explicado su bajada de peso respecto a los dos primeros meses de su embarazo, cuando su barriga era mucho más notable que la que luce ahora a través de una publicación en Instagram. "7 semanas VS 11 semanas. Y no, no está el orden invertido", explicaba la navarra, compartiendo dos fotos de las diferentes fases de su embarazo.

En la primera, Verdeliss muestra su incipiente barriga, asegurando que en ese momento se encontraba cuestionándose "cómo haría para camuflar el embarazo", mientras que en la segunda se le ve un abdomen mucho más plano a pesar del desarrollo gestacional.

Según ha explicado Verdeliss, esta hinchazón inicial se debe, especialmente, a los efectos secundarios de las hormonas del embarazo: "Pero entonces pasan las semanas y cobra sentido aquello de: durante el primer trimestre, la acción de las hormonas (muy especialmente la progesterona) ralentizan el tránsito intestinal. Cuyos efectos secundarios incluyen hinchazón, retención de gases y distensión abdominal. Se puede decir que a efectos técnicos, la tripita es causada por el embarazo…pero en significado literal, no es “de embarazada”".

La navarra también ha explicado que no será hasta la semana 10-12 cuando "el pequeño inquilino y sus “extras” (bolsa, placenta…) ocupen la totalidad del volumen uterino" y que será entonces cuando por fin se produzca la expansión del útero. Además, Verdeliss también ha querido detallar que su hinchazón "iba por días" como "una lotería". "La sensación de plenitud sumada a los náuseas era muy desagradable", explica.