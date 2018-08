Pink explica por qué la han fotografiado en la playa tras cancelar un concierto por enfermedad

Pink, que hace solo unos días estrenó el vídeo de 'Secrets', último single de su disco 'Beautiful Trauma', ha tenido que salir al paso de las críticas de los medios y algunos usuarios.

La cantante tuvo que cancelar su concierto de este viernes en Sidney (Australia) por un problema de salud. Ella misma lo contaba a sus seguidores a través de Twitter: "Hola amigos de Sidney. Con gran frustración os traigo esta noticia. El espectáculo del viernes (3 de agosto) se aplazará. Esperaba que un par de días de descanso me ayudaran a recuperarme, pero no ha sido a la velocidad que esperaba. Agradezco sus buenos deseos y comprensión. Lo siento", escribió.

Sin embargo, los paparazzis pillaron a la cantante disfrutando de un día de playa con su hija en Byron Bay... Y sus fans pusieron el grito en el cielo. "¿Por qué está en la playa si está enferma?", se preguntaban.

Así, la cantante ha querido aclarar el tema en su cuenta de Instagram, donde ha publicado una de las instantáneas que captaron los fotógrafos en la playa. En un extenso texto, Pink explica que tanto ella como sus hijos enfermaron al llegar a Australia y que han hecho visitas al médico para recuperarse lo antes posible, pero que el tratamiento no ha sido suficiente. La cantante explica que ese viaje a Byron Bay estaba programado desde 2017, como una manera para poder pasar más tiempo con sus hijos.

"No necesito aclarar esto, pero por respeto a mis fans lo intentaré. Programé esta excursión meticulosamente, tratando de hacer lo mejor para mis hijos, y al mismo tiempo hacer el mejor y más físicamente exigente y hermoso espectáculo de mi vida. Este descanso en Byron se ha programado desde 2017, como una forma de salir del hotel y el invierno para pasar un tiempo con mis hijos. Ya he estado enferma dos veces (niños también) en esta gira por Australia, pero la primera vez que nos enfermamos, pude seguir adelante. Esta vez, lo que estos paparazzi parásitos no te muestran, son dos visitas al médico en Byron durante dos días consecutivos, antibióticos, esteroides, Vick's, aerosol nasal, aerosol para la garganta, más esteroides, NyQuil, un bebé gritando en medio de la noche, todas las noches, mientras mamá le da baños calientes y le dice a su hija que todo está bien. Podéis pensar lo que queráis, es vuestro derecho, pero nunca me he aprovechado de nadie en toda mi vida. Nunca me he jodido sin respetar a las personas trabajadoras que gastan dinero para venir a verme tocar. Nunca he llamado en una sola gira, tengo un historial impecable para no cancelar. Soy madre de todo lo que tengo mientras manejo todo lo demás. El sarcasmo en esto es increíble y me hace anhelar un mundo más agradable. Estoy haciendo lo mejor que puedo, y puedes creerlo o no. Lo que no te muestran en esta imagen es que yo bebo agua y me acuesto mientras mis amigos tratan de entretener a mi niña de 7 años que me pregunta por qué estos espeluznantes hombres nos rodean y pasean de un lado a otro y toman fotos de cada movimiento que hace. Veré a todos mañana si estoy mejor o no, y el espectáculo pospuesto será reprogramado. Como dije, lo siento por los verdaderos fans a los que esta situación ha afectado. Adelante y hacia arriba", ha escrito.