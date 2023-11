Piqué cuenta qué estaba haciendo mientras Shakira triunfaba en la gala de los Latin Grammy

Dos actuaciones memorables y tres nuevos premios. Es, a muy grandes rasgos, el resumen de lo vivido por Shakira en la noche de los Latin Grammy 2023.

La cantante colombiana fue una de las triunfadoras de la gala celebrada este jueves 16 de noviembre en Sevilla en la que, muy a su pesar, no dejó de estar presente Gerard Piqué.

Poco después de empezar la gala, Shakira se subió al escenario para cantar Acróstico, la canción que dedicó a sus hijos Milan y Sasha tras su separación, y, cuando ya estaba avanzada la noche, recibió una sonora ovación por su explosiva i interpretación de BZRP Music Sessions #53, su colaboración con Bizarrap llena de dardos al exfubolitsa.

La canción le valió dos premios —el tercero fue por TQG, su canción con Karol G también cargada de recados— y cuando recogió el galardón a Canción del Año pronunció un discurso nada sutil que, aunque dedicó a sus hijos, muchos interpretaron como un nuevo dardo al futbolista.

"Este premio se lo quiero dedicar a mis hijos, Milan y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz. Les he prometido que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa porque se lo merecen. Así que, desde ya estoy pensando en lo que está por venir, las canciones que voy a escribir, en las giras que estoy por hacer, en el público que voy a compartir… Porque como dice un amigo: 'En el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro", dijo la cantante.

¿Qué hacía en ese momento Gerard Piqué? ¿Cómo vivió el futbolista la gala y el triunfo de su ex?

La pregunta se la ha hecho su amigo Ibai Llanos en una charla en su canal de Twich y Piqué dio sus motivos para no haber seguido la ceremonia."Estaba viajando. Estaba volviendo de Nueva York", justificó el futbolista que se perdió las actuaciones, algunas de ellas top y que Ibai querría tener en La Velada del Año IV. "A ver si es posible".

Con esta declaración, Gerard Piqué no dio pie a que le preguntasen por la actuación de Shakira y aprovechó la charla para reivindicarse como padre. "Cuando estoy con los niños me gusta estar con ellos", le dijo a Ibai cuando le preguntó sobre su presencia en la Gala los Ondas.

¿Estaba lanzando un dardo a Shakira o fue un comentario desinteresado?