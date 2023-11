Así son Sasha y Milan, los hijos de Shakira y sus acompañantes en la gala de los Latin Grammy 2023

Milan y Sasha se han convertido en los compañeros inseparables de Shakira desde que la cantante se separó de Gerard Piqué. Tras llegar a un acuerdo sobre el futuro de sus hijos con el exfutbolista, la intérprete de Acróstico se dejó Barcelona para instalarse con los pequeños, de 10 y 8 años en Miami, y allí se ha disfrutado en disfrutar junto a ellos.

""El tiempo que estoy con mis hijos, estoy con ellos. Por ejemplo, durante este verano, el tiempo que estuvieron conmigo, y que no estaban con el padre, estaba dedicada totalmente a ellos, sin trabajar. No fueron a ningún camp, por ejemplo. Van a Camp Shakira. Si voy a tenerlos solamente la mitad del tiempo, hacer de esa mitad lo más", contó en una entrevista en la revista Billboard sobre sus hijos, con quienes ha llegado esta semana a Sevilla para asistir a la gala de los Latin Grammy 2023.

Shkaira, que está nominada a siete premios, estuvo junto a los pequeños en la gala de los MTV VMAs del pasado septiembre, donde protagonizó una espectacular actuación repaso de su carrera y recibió el premio Michael Jackson Video Vanguard, que dedicó a Sasha y a Milan. "Quiero darle las gracias a mis padres y a mis hijos Milan y Sasha por animarme y hacerme creer que mamá puede", dijo muy emocionada.

La aparición de los hijos de Shakira y Piqué en la ceremonia fue muy celebrada, pero no fue novedosa. Milan y Sasha ya habían estado antes en otros actos públicos de la cantante: estuvieron en el backstage del programa de Jimmy Fallon al que Shakira acudió junto a Bizarrap para hablar del éxito de su Music Session, y fueron sus flamantes acompañantes en la gala de entrega de los Premios Juventud que se celebraron en Puerto Rico en el mes de julio.

Multilingües y con la música corriendo por las venas

Instalada al otro lado del Atlántico, alejada de la prensa española y haciendo de la distancia física su mejor cómplice para olvidar al que fue su pareja durante 12 años, Gerard Piqué, la cantante de Waka Waka parece haber tomado de nuevo el control de su vida. Tras unas duras negociaciones por la custodia de los niños, finalmente la cantante y el exfutbolista llegaron a un acuerdo y ella se marchó con los niños a Miami, donde tienen fijada su residencia.

En Miami, los niños han comenzado el nuevo curso en uno de los colegios más exclusivos, el Miami Country Day School, un prestigioso centro educativo que cuesta entre 30.000 y 42.000 euros al año.

La educación de sus hijos siempre ha sido una prioridad para Shak. En Barcelona los niños acudían al colegio La Miranda donde, desde muy pequeños, los alumnos están en contacto con la ciencia y estudian en diferentes idiomas: además de inglés, catalán y castellano, desde los tres años los niños se familiarizan con el francés, el chino, el ruso y el alemán.

Por supuesto, la música también forma parte de sus vidas y de su formación, y parece que genéticamente los pequeños están predispuestos a destacar en ello. Ambos tocan varios instrumentos, pero especialmente el piano, y como se ha podido comprobar en el videoclip de Acróstico, la canción que les compuso poco antes de dejar España.

"Siempre quise escribir una canción a mis hijos, desde el primer momento que los tuve en mis brazos. Pero pensaba que cualquier intento de resumir con palabras toda la emoción que me producen, el sentimiento que tengo por ellos, serían esfuerzos fútiles, porque no me alcanzarían jamás las palabras o las notas en una canción para resumir todo el amor que siento por ellos, todo ese amor que me sobrepasa", contó en otra entrevista en People, en la que aseguró que los pequeños son el motor de su vida.

El deporte, su mejor plan

Durante el tiempo que los niños han vivido en Barcelona, el deporte, como no podía de ser otro modo, también ha sido fundamental en su día a día, y no solo el fútbol —no se han perdido ningún partido importante de su padre—. Así, el pequeño de los hermanos ha destacado en artes marciales y también le gusta el tenis, que practica junto a su madre.

Por otro lado, para el mayor, Milan, el béisbol es su deporte de referencia. En Barcelona jugó en el Club Beisbol Softbol Barcelona y sus padres, sus mayores seguidores, procuraban no perderse ningún partido.

Precisamente, una de las salidas más especiales que hicieron madre e hijos este verano fue asistir al partido de uno de los equipos más famosos, los Dodgers de Los Angeles.

Y es que para Shakira algunos de sus planes preferidos con sus dos pequeños tienen el deporte como protagonista: con ellos ha disfrutado de divertidas jornadas de surf, uno de los deportes preferidos de la colombiana, o de skateboard.