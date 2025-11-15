Plex se sincera sobre sus primeras citas con Aitana: "Todo parecía una película"

Plex es uno de los youtubers más destacados del panorama español, y durante los últimos meses ha alcanzado su máxima popularidad mediática por su relación con Aitana, la cual inunda titulares y portadas de revistas.

Este año, la revista GQ España ha premiado a Plex como uno de los Hombres del Año 2025, motivo por el que también ha publicado una amplia entrevista con él. En un momento de la conversación, el youtuber se sincera sobre los inicios de su romance con la cantante y sobre su profundo amor hacia ella.

"Todo parecía una película", dice Plex sobre sus primeros encuentros con Aitana. El youtuber dedica una parte de su contenido a los viajes, y durante su tercera vuelta al mundo coincidió con la artista en Japón, lo que supuso su primera cita romántica. La segunda fue en República Dominicana, y la tercera en Nueva York. "Lo llevamos de una forma privada y para mí fue, sin duda, lo más bonito del viaje", añade, a pesar de que hicieron público su encuentro en Japón en marzo de 2025 con un vídeo.

Sobre su amor por Aitana, asegura que está "muy feliz". "La verdad que nunca he estado tan feliz y mis amigos lo saben. Siempre he sido un poco bala perdida en ese aspecto y estoy muy contento de haber podido encontrar a una persona como Aitana", asegura con una sonrisa.

Plex también reflexiona sobre el complicado equilibrio entre la exposición pública y la vida privada: "Encontrar el límite entre qué contar y qué no es clave. Yo no tengo problema en contar muchas cosas de mi vida, pero cuando abarcan a otras personas soy el primero que pone una barrera. No todo el mundo quiere exponerse tanto y es totalmente normal. Cuando hay cosas de mi vida personal que abarcan a otras personas, voy con cautela porque no depende solo de mí".

Las románticas palabras de Aitana

Desde hace meses, Aitana no esconde su amor por Plex. Según comentó en el pódcast Se Regalan Dudas, la artista se dio cuenta tras su ruptura con Sebastián Yatra de que estaba "enganchada a estar enamorada": "Era otro tipo de enamoramiento más de adolescente, de joven, de no entender", dijo sobre sus anteriores relaciones.

"Me agenciaban como un novio cada mes y cuando empecé con mi pareja, con Dani, me acuerdo de que decían: 'Pero si no han pasado ni dos meses desde que lo dejó con su ex', que era como, ¿pero tú qué sabrás?", añadió. "Cuando conocí a Dani [Plex], es lo que tú me dices: 'Tú me eliges y yo te elijo', porque nos hacemos bien y porque estás en ese proceso de que ya eres madura emocionalmente como para entender que ya no es porque no quieres estar sola, sino porque realmente me he enamorado de verdad y esta persona me da todo y me completa".

La última muestra de amor entre Plex y Aitana tuvo lugar en la gala de los Latin Grammy 2025, celebrada en la madrugada del 14 de noviembre en Las Vegas. Allí, la artista quiso dedicarle su primer gramófono al youtuber con unas románticas palabras: "Gracias a mi novio Dani, que le quiero con todo mi corazón", dijo durante su discurso al recoger el premio a Mejor diseño de empaque por Cuarto azul.