La polémica "paella madrileña" de Dabiz Muñoz que ha puesto 'en pie de guerra' a sus detractores

Su restaurante DiverXo tiene tres estrellas Michelín, así que es imposible que alguien pueda afirmar que Dabiz Muñoz no sabe cocinar. Otra cosa será que sus recetas y propuestas no agraden a todos, y es que en la variedad está el gusto.

El cocinero se dedica a la cocina vanguardista, a la que ha dedicado su pasión y esfuerzo, y entre sus creaciones siempre se encuentran ingredientes exóticos, sabores explosivos y mezclas aparentemente contradictorias.

Así, parece que Dabiz Muñoz ha tocado la fibra sensible de los amantes de la paella, ese clásico valenciano que acumula decenas de versiones. Desde la más tradicional -con judías y conejo- hasta el arroz a banda, el arroz negro o la paella de marisco. Todas son comidas populares, por mucha 'vanguardia' que tengan encima, y aunque no son exactamente 'valencianas', en el imaginario popular todo el mundo las conoce como 'paellas'. Además.. ¿Quién no ha variado los ingredientes alguna vez al cocinarla? ¿los puristas del arroz reniegan de estas versiones de la paella?, ¿harán huelga de hambre cuando en un bar les ponen una tapa de 'paella mixta'?

"Paella madrileña. De salmonetes al vapor y caviar brevemente asado al sarmiento, sofrito de guindillas ahumadas y caldo de las espinas del salmonete con vino de jerez y pieles de yuzu!!!!".

Evidentemente se trata de una revisión de la paella tradicional, con ingredientes diferentes y una mezcla de especias llamativa. Algo que no ha gustado a muchos tuiteros, que rápidamente han puesto el grito en el cielo por esta propuesta del cocinero.