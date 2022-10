La polémica sudadera de Kanye West que ha indignado a sus fans afroamericanos

Te interesa Courteney Cox responde a Kanye West tras decir que 'Friends' no es divertida

Kanye West suele ser el centro de muchas polémicas por sus comprometidas opinión. En esta ocasión, se encontraba presentando su nueva campaña de su marca Yeezy acompañado de otras celebridades como Anna Wintour, Irina Shayk, Jaden Smith o John Galliano para ver la colección antes del desfile.

Sin embargo, tanto Kanye como su acompañante han entrado con una sudadera en la que se podía leer la frase 'White lives matter' (Las vidas blancas importan), un lema que suelen utilizar los grupos supremacistas en EEUU y que sirve como 'respuesta' al popular 'Black lives matter'.

La hija de Will Smith, muy crítica con Kanye West

Esto provocó que varios asistentes, entre ellos la hija de Will Smith abandonaran el recinto. En su cuenta de Twitter, ha compartido varios mensajes criticando la actitud del rapero. "No me importa quién sea si no siento el mensaje de que estoy fuera", dice uno de ellos.

Sin embargo, esto no ha quedado ahí y Kanye ha lanzado otro polémico mensaje en Instagram: "Todo el mundo sabe que el BLM fue un timo. Ya se ha acabado. De nada".

No ha vuelto a decir nada más sobre este asunto, pero las redes sociales no han visto con buenos este gesto y lo han criticado duramente.