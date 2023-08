Post Malone revela qué producto dejó de consumir para perder cerca de 30 kilos

La imagen de Post Malone ha cambiado. El rapero estadounidense de 28 años sorprendió a principios de año con un notable cambio de peso y alertó a sus fans que se mostraron preocupados por su salud.

Rápido empezó a especularse sobre las razones de este cambio, pero el cantante no las ha revelado hasta ahora. En una entrevista en el podcast Joe Rogan Experience, Malone ha contado que pasó de 240 a 185 libras, lo que supone una bajada de 27 kilos, y que detrás del cambio está la eliminación de un producto concreto en su dieta.

Este producto son los refrescos, que ya no forman parte de su día a día. "La soda es tan mala. Es tan buena, pero tan mala...", dijo al presentador.

Los refrescos ya no forman parte del día a día del cantante, pero lo cierto es que no los ha eliminado radicalmente de su dieta. En la misma entrevista, Post Malone confesó que los consume de manera esporádica y que no supone ningún problema para mantener esta nueva imagen, que dista mucho de la que ofrecía en junio de 2022.

"Si he tenido un gran show y me siento un poco juguetón, me gusta tomar una Coca Cola con hielo", contó el cantante en la entrevista, a lo que Rogan respondió con una reflexión. "El problema es cuando las personas (beben refrescos) todo el día, todos los días. Tu cuerpo no sabe qué hacer con esa azúcar porque es muy poco natural”, comentó Rogan. “Tu cuerpo nunca obtiene esa azúcar en la naturaleza. Obtienes azúcar en la fruta; cuando tomas un vaso de agua azucarada, se vierte directamente en tu torrente sanguíneo. Tu cuerpo es como ‘¿qué diablos es esto?’”.

Post Malone contó también que la llegada de su primer hijo —en junio de 2022— motivó este cambio en su estilo de vida. "Supongo que la vida de padre influyó y decidí dejar la bebida gaseosa y comenzar a comer mejor", explicó.

"No estoy consumiendo drogas"

La confesión de Post Malone no es nueva. El pasado mes de abril el cantante tuvo que salir a desmentir los rumores que señalaban que su llamativa pérdida de peso estaba directamente relacionada con el consumo de drogas. En ese momento ya habló de la eliminación de los refrescos.

"Quería decir que no estoy consumiendo drogas, mucha gente me ha preguntado sobre mi pérdida de peso y, supongo, sobre mi desempeño en el escenario. Me divierto mucho actuando y nunca me he sentido más sano. Supongo que la vida de papá me ha dado una patada y he decidido dejar los refrescos y empezar a comer mejor para poder estar mucho tiempo con este angelito", apuntó el cantante.

"Lo siguiente es fumar y beber cerveza, pero me gusta considerarme un hombre paciente... ¡LOL!", apuntó el rapero, que aclaró que estaba desaparecido de los escenarios porque estaba en el estudio haciendo nueva música. "Nunca he sido tan feliz. Si estás pasando por un mal momento o necesitas algo de amor, puedo decirte que eres más querido de lo que crees, y sigue machacándolo. Buenas noches, nerds, den amor y sigan rockeando".