La princesa Leonor cumple 16 años: ¿dónde estaba su padre Felipe VI a su edad?

Han pasado ya dos meses desde que la princesa Leonor se embarcó en una nueva aventura para estudiar el bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales, pero lo cierto es que entre las vidas de la heredera del trono de España y su padre hay muchas similitudes.

La hija de Felipe VI cumple 16 años este 31 de octubre, siguiendo los pasos de su padre académicamente, y para ello, recordamos cómo vivió su padre esta época tan convulsa en la edad de un joven y alejado de su tierra natal.

Estudios en el extranjero

Era 1984 cuando el rey Felipe VI, por entonces todavía príncipe de Asturias, abandonaba la Zarzuela por primera vez para dirigirse a un nuevo destino: Ontario, en Canadá. Tenía 16 años –al igual que su primogénita– y estudiaba el COU, el equivalente al bachillerato actual, para lo cual la Familia Real decidió trasladarlo a uno de los colegios más elitistas a nivel internacional, el Lakefield School.

Allí llegó acompañado de su madre, la reina Sofía, que siempre fue partidaria de que sus hijos estudiasen fuera, como ella misma hizo en Alemania, de que viajasen y se relacionasen con otras personas. De hecho, ella fue la encargada de supervisar la preparación educativa de su hijo menor con la ayuda de Manuel Terán, tutor en el Colegio Rosales. En este mismo centro ha estudiado Leonor de Borbón todos los cursos hasta 4º de la ESO, al igual que hizo su padre.

Leonor, Sofía y los Reyes en el colegio Santa María de los Rosales // GTRES

Un horario muy apretado, mucho deporte y una habitación compartida

Al igual que su hija en Gales, el rey Felipe vivió esta nueva etapa de su vida en régimen de internado, compartiendo clases, vida y amistad con otros 250 alumnos que poco sabían realmente sobre su posición en la realeza española. Él fue el único español y el único perteneciente a una monarquía que asistió a este colegio, aunque años antes ya lo había hecho el príncipe Andrés de Inglaterra.

La vida de adolescente del príncipe Felipe no fue tan fácil como podría parecer: el joven tenía que levantarse a las 7 de la mañana todos los días para empezar su jornada estudiantil. Además, practicaba dos horas de deporte diarias, entre los que destacaban algunos como el fútbol, el tiro con arco, el piragüismo, hockey sobre hielo y críquet.

Felipe VI a los 16 años en Canadá. // TVE

Asimismo, tenía que compartir habitación con uno de sus compañeros de internado, el joven Christopher Dennis, hijo de un agente de bolsa de Toronto que hoy trabaja en el firma Stanley Morgan. Con este amigo de la infancia, Felipe aún mantiene cierta relación a pesar del paso de los años. Sin embargo, poco les importaba en el internado su condición real: no le llamaban príncipe, ni alteza, ni nada parecido, sino 'Flip'.

"El cálculo se me da muy bien y el francés me ha exigido un mayor esfuerzo. Aquí nos expresamos en inglés. En español hablo con un alumno de Venezuela y otro mexicano", decía don Felipe durante un reportaje de TVE en su escuela.

Sin privilegios, pero con seguridad personal

Además, El País Semanal destacaba que Felipe de Borbón no tenía ningún privilegio por pertenecer a la realeza. De hecho, cada dos semanas debía levantarse a las 05:30 horas para vigilar que los castigados cumplieran el castigo de una hora de footing.

Lo que sí tenía era una protección extrema incluso dentro de su centro de estudios. El Gobierno canadiense se encargó de su seguridad durante su estancia e instaló a un agente de la Real Policía Montada en el colegio, delante de su habitación. También estaba presente un equipo de seguridad española para completar esa protección.

El Rey Felipe VI durante su estancia en Canadá. // GTRES

El consejo de Juan Carlos I y una hija que sigue sus pasos

Felipe confesaba también lo que le dijo su padre, el Rey Juan Carlos, antes de comenzar esta importante etapa en su vida: "El Rey, antes de venirme aquí, me aconsejó que estudie mucho y que no me olvide de quién soy". Algo que sin duda cumplió a rajatabla, pues poco se sabe de sus equivocaciones en el país americano y su formación para ser el jefe del Estado en España así lo demuestra.

No sabemos si el Rey le habrá dado algún consejo parecido a su primogénita para que disfrute y aproveche su estancia en el extranjero tanto como lo hizo él, pero está claro que ha preferido que su hija se forme al igual que él, fuera de nuestras fronteras, para que gane autonomía.

Ahora queda saber si la princesa Leonor conseguirá seguir los pasos de su padre, tanto en formación académica como en formación militar, hasta llegar al trono. Por el momento, parece que así será, pero tendremos que esperar para saber más sobre el futuro de la heredera de España. Solo el tiempo lo dirá...