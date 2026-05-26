El productor del Tiny Desk quiere a Rosalía en el formato: "Estás invitada cuando quieras"

Por el Tiny Desk han pasado grandes artistas de todos los rincones del mundo, ofreciendo actuaciones de tono intimista de algunos de sus temas.

Este formato de NPR Music supone un medio muy útil para que los cantantes se den a conocer a un público más grande, pues sus estudios se sitúan en Washington y el canal de YouTube en el que se transmiten los conciertos está enfocado a una audiencia internacional.

De esta forma, los artistas pueden lucirse interpretando una versión en acústico de sus temas, acompañados por instrumentos, y demostrar la potencia vocal y poder escénico que poseen más allá de arreglos, decorados, vestuarios llamativos y coreografías.

Es por ello que en este formato han podido brillar estrellas como Dua Lipa, Harry Styles y Justin Bieber, pero también artistas poco conocidos o enfocados a un nicho muy concreto.

Sin embargo, hay muchos grandes nombres que aún no han pasado por este espacio, entre ellos Rosalía, aunque su paso podría hacerse realidad muy pronto...

Rosalía, invitada oficial al Tiny Desk

Actualmente, Rosalía se encuentra enfocada en dejarse la piel en sus shows para el LUX TOUR, teniendo aún pendiente la segunda mitad de su gira en América.

Sin embargo, Félix Contreras, el productor del Tiny Desk, no ha dudado en aprovechar una entrevista para lanzarle un mensaje.

"Rosalía, estás invitada aquí cuando quieras. Dame una llamada", expresó mirando a cámara.

Otros artistas españoles en el Tiny Desk

El Tiny Desk ya ha tenido representación española en otras ocasiones, siendo los casos más recientes Amaia y Guitarricadelafuente.

Sin embargo, también han actuado otros artistas como C. Tangana, Omar Montes, Rusowsky o El Cigala.