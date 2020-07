¿Puede Rihanna vivir más allá de su música?

Los fans de Rihanna han activado todas las alertas: desde hace unos días corre un rumor por las redes que asegura que se retira del mundo de la música. Y algunos medios de comunicación se han hecho eco de esta noticia. Así pues, analizamos la situación de la cantante de Las Barbados para ver si hay motivos para estar preocupados.

Desde 2016, año en el que Rihanna publicó ANTI, la cantante no ha vuelto a lanzar ningún trabajo discográfico nuevo. Si bien es cierto que el álbum le trajo muy buenos datos y muchos éxitos como ‘Love On The Brain’, este supuso el final de una racha de publicaciones de la cantante: ocho álbumes en once años. Después de esto, la cantante pareció que se iba a tomar un tiempo de descanso, e incluso ella misma anunció que se retiraba temporalmente del mundo de la música para centrarse en su faceta como empresaria.

Y es que para los pocos que aún no lo sabíais, Riri es una auténtica businesswoman: la cantante ha decidido centrarse en el mundo de la moda, creando varias empresas y colaborando con grandes marcas del mundo del retail. En concreto, Rihanna se llevó su primera gran alegría con Fenty Beauty, su marca propia de maquillaje. Con ella, consiguió ingresar 570 millones de dólares en sus primeros 15 meses de actividad, convirtiéndose en una de las marcas de maquillaje con mayor aceptación a nivel mundial.

No contenta con triunfar en el mundo del maquillaje, Rihanna se embarcó en 2018 en el mundo de la lencería para mujer, lanzando Savage x Fenty. Se trata de una marca de lencería para “mujeres con todo tipo de cuerpos, tallas y tonos de piel” con el que Rihanna ha conseguido revolucionar la moda interior y ganar muchísimo dinero en poco más de un año de vida.

Pero la de Las Barbados también ha tenido sonadas colaboraciones con marcas de renombre. Ha sido la directora creativa de la marca de deportivas Puma, consiguiendo que algunos de los modelos que llevaban su nombre se agotaran en tan solo 30 minutos; ha creado varias líneas de zapatos con Manolo Blahnik y una colección de vaqueros y ropa interior para Armani. ¡Cuánto trabajo!

Evidentemente, esta incursión en el mundo empresarial ha traído a Rihanna muchos beneficios económicos. Y es que según la revista Forbes, en 2018 la cantante consiguió hacer crecer su fortuna hasta llegar a los 600 millones de dólares, superando a la todopoderosa Beyoncé. Y todo eso simplemente con su faceta como empresaria, ya que en ese año no publicó ningún trabajo ni realizó ninguna gira.

Probablemente este sea el motivo por el que Riri le haya cogido el 'gustirrín' a su faceta como empresaria, y es que los rumores que corren últimamente por las redes aseguran que la cantante ha perdido por completo la inspiración, y por eso ha decidido retirarse temporalmente del mundo de la música.

De momento la cantante no ha confirmado nada, pero estamos seguros de que ganar en tan poco tiempo una cantidad de dinero tan importante con tus propias empresas, desconcentra a cualquiera. Así pues, ante la pregunta de si Rihanna puede vivir sin lanzar nuevos trabajos discográficos, la respuesta es muy clara: no suele puede, ¡sino que además lleva ya tiempo haciéndolo! ¡Vuelve pronto, Riri!

