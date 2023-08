Por qué cada Día de la Madre Adam Sandler le manda a Jennifer Aniston un ramo de flores

Hace algo menos de un año, el nombre de Jennifer Aniston cobró protagonismo en los medios de comunicación. No era algo inédito, la intérprete que arrasó en los 90 con la sitcom de éxito Friends y que posteriormente no ha dejado de brillar con todo tipo de papeles en Hollywood, con The Morning Show como uno de los ejemplos televisivos más recientes, está más que acostumbrada a tratar con la prensa por su relevancia dentro del mundo del cine.

Esta vez era diferente, porque se trataba de una relevadora noticia sobre su vida personal. La artista dio una entrevista para la revista Allure en la que contaba algunos de los momentos más duros de su vida, como sus muchos intentos para quedarse embarazada o cómo afectó a su personalidad el divorcio de sus padres.

A la vez que Aniston aseguraba que ahora está "mucho mejor" que cuando tenía 20, 30 o mediados de los 40, y confesaba que gracias a haber tenido que atravesar "cosas de mierda" había evitado convertirse en una persona "temerosa, nerviosa e insegura", la actriz abría un cajón que nunca antes había abierto: la maternidad. Confesó lo "duros" que habían sido "todos los años de especulación" sobre su vida privada, durante los que intentaba sin éxito quedarse embarazada.

"Fue realmente difícil. Estaba probando la Fecundación In Vitro, bebiendo tés chinos, lo que sea. Hacía de todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos'. Hazte un favor.' Simplemente no lo piensas", confesó. La revelación resultó convertirse en un acto que la gente agradeció a la artista. Suponía hablar abiertamente de la infertilidad y acabar con el tabú social.

Este 22 de agosto, la que da vida a Rachel en Friends ha hablado de nuevo del tema en una entrevista con The Wall Street Journal, donde ha contado que su amigo, el también actor Adam Sandler, y su esposa, Jackie Sandler, le envían un ramo de flores cada Día de la Madre en demostración de apoyo y amor a la actriz.

Jennifer Aniston y Adam Sandler, la historia de una fuerte amistad

De los 54 años de vida de Aniston han estado acompañados, en gran parte, por la especial amistad y apoyo de Adam Sandler. Los actores se conocieron alrededor de los 20 años y desde entonces la suya es una amistad ejemplo en el mundo del cine.

Además, los intérpretes han tenido el lujo de poder trabajar juntos en más de un proyecto. Los papeles de ambos en Criminales en el mar (2019) y Criminales en el mar 2(2023) son los dos últimos ejemplos de su carrera conjunta en Hollywood.

30 años de amistad, varias producciones y un discurso cuando Jennifer recibió su estrella en el paseo de la fama después, la relación entre las estrellas sigue más latente que nunca.

¡Larga vida a la amistad!